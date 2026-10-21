'Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!': Lời trấn an giữa biển lửa trở thành điểm tựa phút sinh tử

Ngày 20/10, theo Công an TP.HCM, lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN đã nhận được bức thu tri ân đầy xúc động của nạn nhân vụ cháy tại cửa hàng xe máy (số 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP.HCM).

Theo đó, rạng sáng 7/10, vụ cháy lớn tại cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP.HCM, khiến khói độc bao trùm khu nhà trọ liền kề.

Chị Loan gửi thư cảm ơn Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9. Ảnh: CA.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, do Trung tá Huỳnh Minh Điền trực tiếp chỉ huy, đã điều động 6 xe chuyên dụng cùng 37 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Chỉ sau 4 phút, lực lượng đã có mặt để triển khai công tác chữa cháy và cứu người.

Tại hiện trường, các chiến sĩ chia thành nhiều mũi, vừa khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận, vừa khẩn trương tìm kiếm người mắc kẹt. Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện khu nhà trọ liền kề bị khói độc bao trùm. Các chiến sĩ nhanh chóng hướng dẫn 10 người thoát ra ngoài an toàn. Đặc biệt, tại một phòng trọ ở tầng 1, hai chị em ruột sinh năm 2005 và 2009 bị mắc kẹt, ngạt khói trong nhà vệ sinh. Lực lượng cứu hộ đã phá cửa, đưa cả hai ra ngoài kịp thời.

Chị Loan là một trong những nạn nhân được cứu. Ảnh: CA. ↵

Ngày 15/10, chị Trần Thị Ngọc Loan, một trong những nạn nhân được cứu, đã đến đơn vị gửi thư cảm ơn, đồng thời trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thượng úy Nguyễn Minh Như Khánh, người đã phá cửa, giải cứu hai chị em trong thời khắc nguy hiểm.

Theo chia sẻ của nạn nhân, câu nói “Đừng sợ, có chúng tôi đây rồi!” của Thượng úy Khánh giữa làn khói đen đặc quánh đã trở thành điểm tựa tinh thần trong giây phút sinh tử.

Hành động dũng cảm, khẩn trương của các chiến sĩ không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng người dân mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".