Dùng robot sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi trên phố rồi thản nhiên livestream câu view

Vụ việc xảy ra vào đêm 10, rạng sáng ngày 11/10 tại thành phố Cologne, bang North Rhine Westphalia, miền tây nước Đức. Cảnh sát nhận được tin báo về việc một con robot có hành vi chạm vào vùng nhạy cảm của một thiếu nữ 16 tuổi, kèm theo động tác thúc người về phía nạn nhân, nghi ngờ cấu thành hành vi quấy rối tình dục.

Lực lượng chức năng được điều động tới hiện trường gần một cửa hàng đồ ăn nhanh và tìm thấy robot bị giấu trong cốp một chiếc ôtô. Cảnh sát đã tiến hành tịch thu thiết bị này cùng điện thoại của một thiếu niên 16 tuổi, được cho là chủ sở hữu robot, và người bạn 19 tuổi đi cùng để phục vụ công tác điều tra. Hai thanh niên này bị tình nghi đã quay phim, phát trực tiếp vụ việc trên mạng và bình luận về những diễn biến xảy ra lúc đó.

Ông Christoph Bermel, phát ngôn viên cảnh sát Cologne, xác nhận cả hai hiện được xem là nghi phạm nhưng chưa chính thức bị buộc tội. Các điều tra viên đang tiếp tục làm rõ xem những động tác của robot là do được lập trình từ trước hay do có người trực tiếp điều khiển từ xa vào thời điểm xảy ra sự việc.

Robot bị cảnh sát thu giữ làm bằng chứng tại Cologne, Đức, ngày 11/10. Ảnh: Cảnh sát Cologne

Ông Bermel thừa nhận cảnh sát địa phương chưa từng tiếp nhận trường hợp nào tương tự. Ông nhấn mạnh đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với lực lượng chức năng.

Theo những hình ảnh do cảnh sát đăng tải trên Facebook, con robot có màu đỏ và vàng, chiều cao khoảng 1,2 mét. Thiết bị này được cho mặc áo ba lỗ màu trắng, quần thể thao đen, đeo dây chuyền vàng, kính râm và gắn một vật trông giống bộ ria mép giả trên mặt.

Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai nam thanh niên đi cùng con robot này tiến về phía một nhóm phụ nữ trên con phố đông đúc vào ban đêm. Robot đã va vào một người và ôm những người khác. Một trong hai người đi cùng liên tục quát mắng và kéo robot lùi lại sau khi thiết bị này có những cử chỉ khiếm nhã, khiến một số người có mặt xung quanh bật cười.

Đến ngày 13/10, cảnh sát Cologne đã đăng tải một bài viết trên Facebook để lên án những bình luận thiếu chuẩn mực về sự việc. Cơ quan này cũng phát đi cảnh báo nghiêm khắc rằng việc chia sẻ video hoặc đem những vụ việc có tính chất quấy rối tương tự ra đùa cợt có thể khiến nạn nhân phải gánh chịu thêm nhiều tổn thương.