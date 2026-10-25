Dựng rạp đám cưới, người đàn ông ở Ninh Bình bị điện giật tử vong

Ngày 25/10, lãnh đạo UBND xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc dựng rạp đám cưới.

Trong lúc dựng rạp đám cưới, anh T. không may bị điện giật tử vong. Ảnh: H.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 ngày 24/10, anh Hoàng Anh T. (SN 1982) và anh trai là Hoàng Văn M. (SN 1977), cùng trú tại thôn Giáp Ba, xã Hiển Khánh, đến dựng rạp đám cưới tại nhà ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, trú thôn Giáp Ba).

Trong quá trình kiểm tra hệ thống điện rạp đám cưới, anh T. không may bị điện giật, ngã từ trên rạp xuống đất. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vụ Bản cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lãnh đạo UBND xã Hiển Khánh cho biết thêm, thời gian qua, địa phương đã tập trung tuyên truyền về an toàn điện nhằm nâng cao nhận thức và phòng ngừa tai nạn cho người dân.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.