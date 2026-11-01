Đừng quên chiếc mũ bảo hiểm cho con khi đến trường

Nhiều phụ huynh đội mũ bảo hiểm nhưng để con em đầu trần ngồi phía sau xe.

Trên nhiều tuyến đường không khó bắt gặp hình ảnh phụ huynh chở con đi học bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, nhưng không cho con đội nón bảo hiểm.

Tại các khu vực cổng trường, nhiều phụ huynh vì muốn nhanh chóng đưa con đến lớp, hoặc cho rằng quãng đường ngắn nên chủ quan, không trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ, cũng chưa quan tâm nhắc nhở các em đội mũ bảo hiểm đúng quy định.

Một trường hợp học sinh không đội nón bảo hiểm khi đi xe máy.

Đáng lo ngại, hành vi này không chỉ xuất hiện ở các tuyến đường nhỏ trong khu dân cư, mà còn diễn ra trên những tuyến đường đông phương tiện, có nhiều xe tải, xe khách hoạt động. Chỉ một tình huống thắng gấp, va chạm hoặc mất thăng bằng cũng có thể khiến trẻ ngã, chấn thương vùng đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.

Theo ghi nhận của phóng viên vào chiều 26-10 trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Mỹ Tho), chỉ trong khoảng 30 phút, sau giờ tan học, có hơn 60 trường hợp đi xe gắn máy, người lớn đội mũ bảo hiểm nhưng các cháu nhỏ (học sinh mầm non hoặc tiểu học) không đội mũ bảo hiểm. Có trường hợp chở cùng lúc 2 cháu đều không đội mũ bảo hiểm.

Mũ bảo hiểm giúp giảm nguy cơ chấn thương đầu khi xảy ra tai nạn giao thông. Đội mũ bảo hiểm không chỉ là chấp hành pháp luật, mà còn thể hiện trách nhiệm của người lớn với an toàn của trẻ. Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương, chưa đủ kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những tình huống bất ngờ.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Theo quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển và người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy từ đủ 6 tuổi phải đội mũ bảo hiểm. Với trẻ dưới 6 tuổi, pháp luật không bắt buộc đội mũ, tuy nhiên người điều khiển phương tiện có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho người được chở. Việc không trang bị mũ bảo hiểm cho trẻ không chỉ thể hiện sự chủ quan mà còn có thể bị xử lý theo quy định.

Theo số liệu, 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm chết 19 người, bị thương 8 người. Từ đầu tháng 9-2026, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt chú trọng các vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cũng phối hợp với Công an cấp xã, ngành Giáo dục và các trường học tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi phụ huynh. Phụ huynh đừng vì sự tiện lợi nhất thời mà chủ quan, xem nhẹ sự an toàn của con em mình; hãy trang bị mũ bảo hiểm đạt chuẩn, kích cỡ phù hợp, hướng dẫn các em đội đúng cách và cài quai chắc chắn. Đó cũng là cách giáo dục trẻ về an toàn giao thông ngay từ nhỏ.

Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, nhà trường mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi chiếc mũ bảo hiểm được đội đúng cách là thêm một lớp bảo vệ cho trẻ trước rủi ro trên đường. Để những chuyến đi học thực sự an toàn, hãy bắt đầu từ hành động nhỏ của người lớn: Đã chở con bằng xe máy, nhất định phải cho con đội mũ bảo hiểm đúng quy định.