Dùng quạt sạc mini, 4 thói quen tưởng vô hại lại khiến pin nhanh xuống cấp

Quạt sạc mini ngày càng được sử dụng phổ biến tại gia đình, văn phòng hoặc khi đi ra ngoài. Thiết bị thường sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer để cung cấp điện cho động cơ, vì vậy cách sạc và bảo quản pin có ảnh hưởng đáng kể đến độ bền của sản phẩm.

Không ít người có thói quen vừa sạc vừa dùng, để pin cạn hoàn toàn hoặc cất quạt trong thời gian dài mà không kiểm tra tình trạng pin. Những cách sử dụng này có thể khiến pin nhanh suy giảm khả năng lưu trữ năng lượng hoặc làm thiết bị hoạt động kém ổn định.

Dùng đúng củ sạc và nguồn điện

Một trong những điều cần lưu ý khi sử dụng quạt sạc mini là lựa chọn bộ sạc phù hợp với thông số của thiết bị. Nhiều mẫu quạt sử dụng nguồn đầu vào 5V, nhưng dòng điện và công suất hỗ trợ có thể khác nhau tùy từng sản phẩm.

Do đó, không nên chỉ dựa vào hình dáng đầu cắm để lựa chọn củ sạc. Người dùng nên kiểm tra thông số được in trên thân quạt, pin, dây sạc hoặc hướng dẫn sử dụng để biết thiết bị yêu cầu nguồn điện như thế nào.

Nên ưu tiên bộ sạc đạt tiêu chuẩn, dây sạc có chất lượng tốt và không sử dụng phụ kiện đã bị đứt, hở hoặc biến dạng. Việc dùng đúng nguồn điện giúp quá trình sạc ổn định hơn và hạn chế tình trạng thiết bị nóng bất thường.

Hạn chế vừa sạc vừa sử dụng

Vừa cắm sạc vừa để quạt hoạt động là thói quen khá phổ biến, đặc biệt khi người dùng muốn duy trì luồng gió liên tục. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất không thiết kế hoặc không khuyến cáo sử dụng theo cách này, tốt nhất nên hạn chế.

Trong quá trình sạc, pin có thể sinh nhiệt. Khi quạt đồng thời hoạt động, động cơ và mạch điện cũng tạo ra nhiệt. Nếu thiết bị đặt ở nơi bí, nhiệt khó thoát ra ngoài, nhiệt độ có thể tăng cao hơn.

Việc thường xuyên để thiết bị hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng đến độ bền của pin và linh kiện. Vì vậy, nên ưu tiên sạc khi quạt không hoạt động và đặt thiết bị ở nơi thoáng trong quá trình sạc.

Nếu quạt hoặc bộ sạc nóng bất thường, có mùi lạ, phồng pin hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng, cần ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị thay vì tiếp tục cắm điện.

Không thường xuyên để pin cạn kiệt

Pin lithium không nhất thiết phải được sử dụng đến mức cạn hoàn toàn mới sạc lại. Việc thường xuyên để quạt tắt vì hết sạch pin có thể làm pin chịu trạng thái điện áp rất thấp, từ đó ảnh hưởng đến khả năng tích điện về lâu dài.

Khi quạt có dấu hiệu chạy yếu hoặc mức pin xuống thấp, người dùng có thể chủ động sạc lại thay vì cố sử dụng đến khi thiết bị tự tắt.

Tuy nhiên, cũng không cần quá lo lắng nếu đôi lúc quạt hết pin mới được sạc. Điều quan trọng là không biến việc sử dụng pin đến mức cạn kiệt thành thói quen thường xuyên.

Bảo quản đúng khi không sử dụng trong thời gian dài

Quạt mini thường được sử dụng nhiều vào mùa nóng và có thể bị cất trong tủ suốt thời gian dài khi thời tiết chuyển lạnh. Trước khi bảo quản, người dùng nên vệ sinh quạt, kiểm tra tình trạng pin và cất thiết bị ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp hoặc nguồn nhiệt.

Không nên cất quạt khi pin đã cạn hoàn toàn. Với thiết bị sử dụng pin lithium, mức sạc trung bình thường phù hợp hơn cho việc lưu trữ dài ngày so với trạng thái đầy 100% hoặc cạn kiệt. Có thể tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất về mức pin thích hợp trước khi cất.

Nếu quạt được bảo quản trong nhiều tháng, nên kiểm tra định kỳ thay vì để pin trong tình trạng không được sử dụng quá lâu. Khoảng thời gian kiểm tra cụ thể phụ thuộc vào từng loại pin và khuyến cáo của nhà sản xuất.

Ngoài ra, khi lấy quạt ra sử dụng trở lại, nên kiểm tra xem pin có bị phồng, rò rỉ, biến dạng hoặc có mùi bất thường hay không. Nếu phát hiện dấu hiệu này, không nên tiếp tục sạc hoặc sử dụng.

Quạt sạc mini không đòi hỏi cách bảo quản quá phức tạp. Sử dụng đúng bộ sạc, hạn chế vừa sạc vừa dùng, không thường xuyên để pin cạn kiệt và bảo quản đúng cách khi không sử dụng lâu ngày là những thói quen đơn giản giúp thiết bị hoạt động ổn định và giảm những rủi ro không cần thiết.