Sai phạm trong đấu thầu AIC tại Quảng Nam

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Chiều 29/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh khám xét đối với 7 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình đấu thầu gói mua sắm trang thiết bị dạy ngoại ngữ cung cấp cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, liên quan Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Các bị can bị khởi tố gồm Hà Thanh Quốc (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam), Thân Đức Sửu (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam), Võ Thành Văn (nguyên Phó Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam), Võ Anh Tuấn (nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng);

Nguyễn Thành Châu (Phó Chánh Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, nay là Phó phòng Tài chính Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật TP Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và Nguyễn Hồng Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty AIC).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn cùng các nhân viên thông đồng với Võ Anh Tuấn cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị mua sắm; nâng khống giá thiết bị và thông đồng với đơn vị thẩm định giá để hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Vụ đấu thầu AIC Quảng Nam liên quan hành vi nâng khống giá thiết bị dạy ngoại ngữ, thông đồng và sử dụng doanh nghiệp “quân xanh”.

Để tạo lợi thế cho Công ty AIC trong quá trình đấu thầu, Nhàn còn sử dụng các công ty do mình thuê nhân viên và người thân đứng tên thành lập làm doanh nghiệp “quân xanh”. Các công ty này được đưa vào tham gia dự thầu nhằm tạo sự cạnh tranh giả tạo, giúp AIC có lợi thế trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Trong đường dây này, Nguyễn Hồng Sơn là người trực tiếp chỉ đạo nhân viên Công ty AIC thông đồng với chủ đầu tư, thông qua Võ Anh Tuấn, để tiết lộ, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật và giá trang thiết bị mua sắm. Sơn còn chỉ đạo thông đồng với đơn vị thẩm định giá, thẩm định thiết bị theo mức giá đã ấn định với Công ty AIC trước đó nhằm hợp thức hóa chứng thư thẩm định giá.

Không chỉ can thiệp vào khâu giá, các đối tượng còn chỉnh sửa, hợp thức hồ sơ mời thầu để Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thực tế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Thiếu trách nhiệm, thông đồng trong quá trình đấu thầu

Cơ quan CSĐT cũng làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của Hà Thanh Quốc, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, là chủ đầu tư; Thân Đức Sửu, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Theo điều tra, hai bị can có hành vi thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đề xuất UBND phê duyệt giá gói thầu chỉ căn cứ vào chứng thư thẩm định giá mà không có báo cáo kết quả thẩm định giá, dẫn đến giá gói thầu không đúng với giá trị thực tế.

Đối với Võ Thành Văn, nguyên Phó Phòng Quản lý giá và công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, đã nghỉ hưu, cơ quan điều tra xác định bị can có hành vi thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC trong việc thẩm định, nâng khống giá thiết bị gói thầu.

Nguyễn Thành Châu bị xác định thông đồng với Võ Anh Tuấn và Công ty AIC tiết lộ, chỉnh sửa hồ sơ mời thầu, giúp sức cho Công ty AIC trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Hai lãnh đạo AIC bị truy nã

Quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn do các sai phạm xảy ra từ năm 2015, trải qua nhiều thời kỳ và có sự biến động về tổ chức, bộ máy hành chính. Việc thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và chứng cứ phục vụ điều tra gặp nhiều phức tạp. Nhiều tài liệu, chứng từ liên quan đến quy trình lập dự toán, thẩm định giá, xây dựng và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được kiểm chứng chặt chẽ qua nhiều đầu mối.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các bị can không thành khẩn khai báo, quanh co, né tránh trách nhiệm, thậm chí không thừa nhận hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, làm rõ bản chất vụ án và xác định vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động khắc phục khó khăn, kiên trì đấu tranh với từng đối tượng, bám sát hồ sơ, tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc tách từng hành vi, làm rõ từng mắt xích sai phạm. Qua đó, cơ quan điều tra từng bước củng cố chứng cứ, xác định vai trò, hành vi của từng cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn, đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các địa phương ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tập trung điều tra, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn diện tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời tích cực xác minh, bắt giữ các đối tượng truy nã bỏ trốn để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.