Dựng 'quan hệ' với cán bộ Hải quan, Biên phòng để lừa hơn 5,3 tỷ đồng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trương Minh Hiếu (SN 2005, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 5/2025, anh T.Q.C. (SN 1988, trú tại phường Móng Cái 3, Quảng Ninh) nhờ Hiếu tìm đầu mối hỗ trợ thủ tục xuất khẩu hàng hóa.

Dù không có chuyên môn, không có quan hệ với cán bộ Hải quan, Biên phòng và không có khả năng thực hiện thủ tục xuất khẩu, Hiếu vẫn đưa ra thông tin gian dối rằng có thể làm thủ tục xuất khẩu cau khô qua cửa khẩu tại tỉnh Cao Bằng. Hiếu sau đó yêu cầu vợ chồng anh C. chuyển tiền để thực hiện công việc.

Để tạo lòng tin, Hiếu dựng lên các mối quan hệ không có thật với cán bộ cơ quan chức năng, đồng thời liên tục đưa ra thông tin gian dối về tiến độ thực hiện thủ tục. Hiếu còn làm giả biên lai chuyển tiền 130 triệu đồng nhằm khiến vợ chồng anh C. tin rằng số tiền đã được sử dụng để giải quyết công việc.

Từ ngày 28/5 đến ngày 30/8/2025, vợ chồng anh C. nhiều lần chuyển tiền cho Hiếu với tổng số 5.380.560.000 đồng.

Sau khi hành vi bị phát hiện, Hiếu mới hoàn trả được một phần số tiền. Cơ quan điều tra xác định còn 3.215.560.002 đồng chưa được hoàn trả. Số tiền đã nhận, Hiếu sử dụng vào các mục đích cá nhân, mua sắm, kinh doanh và chi tiêu.

Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Trương Minh Hiếu cùng các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.