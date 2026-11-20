Cụ thể, ngày 19/11, Trấn Thành xuất hiện tại sự kiện ra mắt album mới của Hồ Ngọc Hà. Tại đây, nữ ca sĩ tiết lộ đàn em đang rất bận rộn với dự án phim Tết, thậm chí phải "bế quan" để tập trung cho công đoạn hậu kỳ. Trấn Thành cũng xác nhận bản thân đang trong giai đoạn dựng phim và thường hạn chế tham gia các sự kiện vào thời điểm này. Tuy nhiên, vì tình cảm dành cho Hồ Ngọc Hà, anh vẫn quyết định có mặt để chúc mừng đàn chị.

Thế nhưng, chỉ một ngày sau, Trấn Thành đã tiếp tục có động thái mới liên quan đến EM. Nam đạo diễn nhanh chóng đăng tải lịch trình hoạt động của bộ phim, kèm lời nhắn nhủ khán giả chú ý theo dõi khiến khán giả bật cười vì sự vội vàng này.

Theo đó, ê-kíp dự kiến tổ chức showcase giới thiệu dàn diễn viên, sau đó là các buổi ra mắt và trình chiếu dành cho báo chí, giới nghệ thuật tại TP.HCM và Hà Nội. Phim dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào Mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.

Màn cập nhật liên tiếp này khiến khán giả không khỏi thích thú. Hôm qua còn nghe tin Trấn Thành đang "ẩn mình" trong phòng dựng để hoàn thiện tác phẩm, hôm nay anh đã nhanh chóng đưa ra hàng loạt cột mốc quan trọng cho ngày EM trình làng. Có vẻ như dù công việc hậu kỳ vẫn đang chiếm phần lớn thời gian, nam đạo diễn đã rất mong chờ đến lúc được giới thiệu thành quả của mình với công chúng.

Trước đó, Trấn Thành xác nhận EM đã hoàn tất ghi hình vào giữa tháng 10/2026 và chuyển sang giai đoạn hậu kỳ. Đây là dự án điện ảnh tiếp theo của nam đạo diễn sau Thỏ Ơi!!, dự kiến gia nhập đường đua phim Tết 2027.

Hiện tại, thông tin về nội dung và dàn diễn viên của EM vẫn chưa được công bố đầy đủ. Việc Trấn Thành sớm hé lộ lịch trình càng khiến khán giả tò mò về dự án, đặc biệt là những gương mặt sẽ xuất hiện trong bộ phim. Dù đạo diễn vẫn đang bận rộn với khâu hậu kỳ, khán giả đã có thể bắt đầu lưu lịch hẹn với EM vào Mùng 1 Tết 2027.