Dừng ô tô giúp người lạ, người mẹ bị cướp xe, con 7 tháng tuổi bỏ mặc ở lề đường

Theo cảnh sát Victoria, vụ việc xảy ra ngay sau 11h ngày 9/9 trên đường cao tốc Murray Valley tại Beverford, cách Swan Hill khoảng 17km về phía tây bắc.

Nhà chức trách cho biết, người phụ nữ 36 tuổi đang chở con nhỏ 7 tháng trên ô tô thì nhìn thấy một người đàn ông vẫy xe xin giúp đỡ. Tuy nhiên, khi cô dừng xe xuống để hỗ trợ, người đàn ông đã chiếm chiếc Holden Commodore rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát Victoria đã bắt giữ và buộc tội một người đàn ông sau vụ cướp xe ở phía tây bắc Victoria. Ảnh: ABC News

Đáng chú ý, đứa con 7 tháng tuổi của người phụ nữ vẫn đang trên ô tô vào thời điểm chiếc xe bị lấy đi. Không lâu sau đó, một người đi đường phát hiện em bé đang nằm bên lề đường cao tốc, cách hiện trường không xa. May mắn, em bé không bị thương.

Người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ trong lúc giằng co và được đưa đến bệnh viện cùng với em bé để kiểm tra. Chiếc xe bị cướp sau đó được cảnh sát tìm thấy bị bỏ lại trong một khu vực rừng rậm gần đường Pire ở Nyah, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 10km.

Vài giờ sau, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông và đưa ra hàng loạt cáo buộc liên quan đến vụ việc gồm các hành vi cướp ô tô, bắt cóc trẻ em, trộm xe cơ giới, hành hung trái pháp luật và có hành vi xúc phạm nghiêm trọng. Người đàn ông này cũng bị cáo buộc phạm tội hình sự trong thời gian được tại ngoại và vi phạm các điều kiện của thỏa thuận tại ngoại.

Hôm thứ Năm, nghi phạm đã xuất hiện tại Tòa án sơ thẩm Kerang. Tòa quyết định tiếp tục tạm giam người này và dự kiến đưa ra xét xử tại Tòa án sơ thẩm Mildura vào tháng 12. Vụ việc đang được cảnh sát Victoria tiếp tục điều tra.

Theo ABC News

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