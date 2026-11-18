Theo The Herald Business, câu chuyện được chia sẻ trong chương trình tư vấn pháp lý của YTN Radio. Người phụ nữ cho biết cô và chồng có con chung, nhưng cuộc sống gia đình dần thay đổi sau khi người đàn ông chuyển đến một tỉnh khác làm việc. Vì khoảng cách địa lý, hai vợ chồng chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần.

Thời gian đầu, người vợ thường đưa các con đến thăm chồng mỗi tuần. Tuy nhiên, khi con lớn và bận học hành, những chuyến đi dần thưa thớt. Phần lớn thời gian, cô ở nhà một mình chăm sóc các con.

Một lần, khi sử dụng ô tô của chồng để đưa con đến bệnh viện, người phụ nữ không may xảy ra va quệt nhẹ với phương tiện khác. Trong lúc kiểm tra camera hành trình để làm rõ sự việc, cô bất ngờ phát hiện những hình ảnh chồng có cử chỉ thân mật với một phụ nữ lạ.

Sau khi bị vợ chất vấn, người đàn ông thừa nhận đang qua lại với người phụ nữ này. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi, anh cho rằng cuộc hôn nhân của hai người thực chất đã kết thúc từ lâu do thường xuyên sống xa nhau.

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Lời giải thích này khiến người vợ vô cùng đau lòng. Cô cho biết bản thân chưa từng có ý định từ bỏ gia đình, vẫn một mình chăm sóc các con và cố gắng duy trì cuộc sống hôn nhân.

Sau sự việc, người phụ nữ tìm đến chương trình tư vấn pháp lý để hỏi liệu việc hai vợ chồng sống xa nhau có thể được xem là căn cứ chứng minh hôn nhân đã tan vỡ hay không, đồng thời tìm hiểu khả năng yêu cầu bồi thường từ chồng.

Luật sư tư vấn cho biết, việc vợ chồng sống xa nhau vì công việc không đồng nghĩa với việc hôn nhân đã chấm dứt. Nếu người chồng ngoại tình khi quan hệ vợ chồng vẫn còn tồn tại, người vợ có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Hàn Quốc.

Luật sư cũng nhấn mạnh, những đóng góp của người vợ trong việc chăm sóc con cái, quán xuyến gia đình vẫn được xem xét khi giải quyết ly hôn và phân chia tài sản.