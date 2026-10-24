Đăng tải thông tin sai sự thật sau nhiều lần khiếu kiện

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, năm 1989, gia đình bà Đàm Thị Tươi mua một thửa đất tại tổ 4, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, nay là tổ 21, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La. Ngày 3/10/1994, UBND tỉnh Sơn La cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Tươi.

Đến năm 2005, bà Tươi phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Trần Thị Thủy, có thửa đất tiếp giáp, thể hiện sơ đồ có phần chồng lên đất của gia đình mình. Từ đó, bà có đơn đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến bà Đàm Thị Tươi.

Qua kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền xác định sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thủy có sai sót. Tuy nhiên, sai sót này không thể hiện việc lấn chiếm đất trên thực địa, không làm gia đình bà Tươi mất đất. Ngày 22/3/2005, bà Tươi ký biên bản xác định ranh giới đất giữa hai gia đình.

Mặc dù vậy, những năm sau đó, bà Tươi tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo, cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Thủy xâm phạm quyền sử dụng đất của gia đình mình và yêu cầu bồi thường.

Vụ việc được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết qua nhiều cấp. UBND thành phố Sơn La trước đây và UBND tỉnh Sơn La đã giải quyết khiếu nại; TAND thành phố Sơn La trước đây, TAND tỉnh Sơn La và TAND tối cao tại Hà Nội đã xem xét, xét xử kết luận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thủy có sơ đồ thửa đất chồng lên đất của gia đình bà Tươi 13,7m2 là không đúng, bởi trên thực tế không chiếm dụng đất của gia đình bà Tươi, việc bà Tươi khiếu kiện yêu cầu bồi thường là không có căn cứ, bản án đã và đang có hiệu lực pháp luật. UBND Thành phố Sơn La cũ đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thủy theo đúng quy định, xử lý vi phạm của cán bộ có liên quan, việc sai sót chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Như vậy, những nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết qua nhiều giai đoạn theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, bà Tươi chuyển sang các đơn tố cáo đối với cán bộ, người được giao giải quyết tố cáo. Các đơn tố cáo được thụ lý, giải quyết và thông báo kết luận theo quy định, nhưng bà Tươi không chấp nhận.

Tài liệu chứng cứ các bài viết, video, hình ảnh sai sự thật, xuyên tạc được cơ quan Công an thu thập liên quan đến bà Đàm Thị Tươi.

Từ tháng 7/2019, bà Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Đàm Tươi” để đăng tải nhiều video, hình ảnh và bài viết liên quan đến vụ việc. Các video, bài viết có tiêu đề: “Pháp luật đâu phải trò đùa, đừng ép con liệt sĩ đến bước đường cùng, vì sao tôi phải tố cáo lên mạng xã hội UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ...”; “UBND thành phố Sơn La cướp đất của con liệt sĩ, cướp cả quyền công dân”; “Tỉnh ủy Sơn La ép con liệt sĩ đến bước đường cùng”; “Tỉnh ủy Sơn La! Xin đừng ép con liệt sĩ đến bước đường cùng. UBND thành phố Sơn La đã thừa nhận các sai phạm và không muốn sai chồng sai, cầu thị giải quyết, bồi thường cho gia đình tôi. Nhưng Tỉnh ủy Sơn La lại bao che, không chỉ đạo giải quyết là có làm sao ạ”… Nội dung các bài đăng cáo buộc chính quyền địa phương và lãnh đạo tỉnh Sơn La “cướp đất”, “bao che”, “tiếp tay”, cố tình gây khó khăn, không giải quyết vụ việc và xâm phạm quyền lợi của gia đình bà. Bà Tươi còn đăng tải những nội dung cho rằng lãnh đạo tỉnh vi phạm pháp luật, từ chối tiếp công dân trái quy định và có hành vi trù dập gia đình bà.

Tài khoản Facebook “Đàm Tươi” có trên 3.100 bạn bè, lượng tương tác, chia sẻ lớn. Các nội dung gây tâm lý hoang mang, nghi hoặc trong dư luận, ảnh hưởng đến nhận thức, niềm tin của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Một số bình luận còn lặp lại, phát triển các nhận định tiêu cực, lời lẽ xúc phạm, kích động, tác động xấu đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và quản lý thông tin trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Đàm Thị Tươi. Ảnh Công an cung cấp.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập, nội dung tranh chấp đất đai của gia đình bà Tươi đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; yêu cầu khiếu nại, tố cáo, bồi thường về đất của bà là không đúng thực tế, trái pháp luật. Từ kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La xác định nội dung các video, hình ảnh, bài viết được bà Đàm Thị Tươi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook có nhiều nội dung không đúng sự thật, mang tính suy diễn nhằm tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân.

Một số nội dung liên quan đến vụ việc đã được 4 bản án có hiệu lực pháp luật làm rõ nhưng vẫn bị bóp méo, xuyên tạc... gây tâm lý hoang mang, nghi hoặc về tính đúng đắn trong hoạt động của nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các cơ quan lãnh đạo cao nhất và quan trọng của tỉnh; các cá nhân là người giữ cương vị lãnh đạo cao nhất và chủ chốt của tỉnh Sơn La. Các video được quay, phát trực tiếp tại khu vực trụ sở Tỉnh ủy; các nội dung cáo buộc các tổ chức, cá nhân đã và đang vi phạm pháp luật, trong đó, nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc, được đăng tải, chia sẻ công khai, liên tục, trong thời gian dài, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Đối tượng Đàm Thị Tươi (áo đỏ). Ảnh Công an cung cấp

Từ tháng 7/2019 đến đầu tháng 10/2026, bà Tươi liên tục đăng tải các video, hình ảnh bài viết xúc phạm, kích động, sai sự thật, xuyên tạc trên trang cá nhân. Qua đấu tranh, bà Tươi thừa nhận đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Đàm Tươi" đăng tải lên mạng mục đích là để cộng đồng trên mạng xã hội lên tiếng đòi lại công bằng cho bà Tươi.

Đối tượng Đàm Thị Tươi tại cơ quan Công an. Ảnh Công an cung cấp.

Ngày 22/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tam giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi, sinh năm 1965, trú tại số nhà 439, đường Trần Đăng Ninh, tổ 21, phường Tô Hiệu về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật hình sự. Các quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện KSND tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, Lệnh theo đúng quy định của pháp lập.

Ứng xử trên không gian mạng phải đúng pháp luật

Từ vụ việc trên có thể thấy, mạng xã hội là kênh để người dân trao đổi thông tin, bày tỏ quan điểm, phản ánh những vấn đề quan tâm trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, quyền tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc được tùy ý đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc đưa ra những cáo buộc chưa có căn cứ.

Vụ việc bà Đàm Thị Tươi là lời cảnh tỉnh đối với những người sử dụng mạng xã hội thiếu thận trọng, để cảm xúc chi phối hành vi, bất chấp việc kiểm chứng thông tin và giới hạn của pháp luật. Những nội dung đăng tải với mục đích gây sức ép, thu hút sự chú ý hoặc tạo sự đồng tình trong dư luận không thể thay thế các kết luận, phán quyết của cơ quan có thẩm quyền. Khi thông tin sai lệch được lan truyền, hậu quả không chỉ dừng lại ở người bị ảnh hưởng, còn có thể gây hoang mang trong cộng đồng, làm nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Các chứng cứ, tài liệu thu thập liên quan đến bà Đàm Thị Tươi.

Để tránh những hệ lụy đáng tiếc, mỗi người cần kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không vội tin, bình luận hay phát tán những nội dung mang tính suy diễn, kích động, xúc phạm người khác. Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật hoặc vi phạm pháp luật, cần thận trọng tiếp nhận, phản ánh đến cơ quan chức năng thay vì tiếp tục lan truyền. Đồng thời, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mạng xã hội là không gian mở, nhưng mọi hành vi trên không gian ấy đều phải tuân thủ pháp luật. Bày tỏ chính kiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp là quyền của mỗi công dân; song quyền đó cần được thực hiện trên cơ sở thông tin xác thực, tinh thần trách nhiệm và thượng tôn pháp luật. Nhận thức rõ ranh giới giữa quyền tự do bày tỏ chính kiến và trách nhiệm tuân thủ pháp luật sẽ giúp mỗi người chủ động bảo vệ mình, tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc; đồng thời góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức./.