Dùng nước rửa bát rửa kính lái được không?

Hỏi:

Kính lái bị bám bùn đất, nhưng không may bị hết nước rửa kính, tôi có nên đổ nước lã pha nước rửa bát để thay thế?

Vũ Minh Hoàn (Hà Nội)

Không nên lạm dụng thay nước rửa kính ô tô bằng nước lã pha dầu rửa bát.

Đại diện Gara ô tô Tuấn Sơn, Gia Lâm (Hà Nội) tư vấn:

Khi đang lái xe, việc thiếu nước rửa kính là một tình huống rất nguy hiểm vì tầm nhìn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong hoàn cảnh khẩn cấp, có thể tạm thời sử dụng giải pháp chữa cháy bằng cách đổ nước lã pha một vài giọt nước rửa bát vào bình chứa.

Dung dịch này sẽ giúp bôi trơn, phân hủy lớp dầu mỡ và đánh bay bùn đất nhanh chóng.

Tuy nhiên, chủ xe tuyệt đối không sử dụng phương án này lâu dài vì nước rửa bát chứa dung môi tẩy rửa mạnh, dễ làm xơ cứng, ăn mòn lớp cao su của lưỡi gạt mưa và có thể để lại lớp màng ố mờ trên kính khi khô.

Bên cạnh đó, nước lã chưa qua lọc chứa nhiều khoáng chất (canxi, magie) dễ gây đóng cặn. Kết hợp với bọt của nước rửa bát, có thể làm tắc vòi phun hoặc gây quá tải mô-tơ bơm nước. Dung dịch nước rửa bát văng lên trần và nắp ca-po có thể làm tẩy mất lớp sáp bảo vệ, gây ố hoặc nhạt màu sơn xe theo thời gian.

Do đó, ngay khi kết thúc đoạn đường đèo hoặc tới khu dân cư, trạm dừng nghỉ gần nhất, chủ xe hãy xả hết lượng nước pha tạm này ra, xịt rửa lại bình chứa bằng nước sạch và thay thế ngay bằng nước rửa kính chuyên dụng.