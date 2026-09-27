Dùng nồi, chảo hàng chục năm, chưa chắc bạn đã biết công dụng hay ho của chiếc lỗ nhỏ trên cán

Nồi, chảo là những vật dụng gần như ngày nào cũng xuất hiện trong căn bếp. Nếu quan sát kỹ, nhiều sản phẩm có một lỗ tròn hoặc oval ở cuối tay cầm.

Không ít người mặc định chiếc lỗ này chỉ đơn giản để treo nồi, chảo lên giá. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng trong quá trình nấu nướng, người dùng còn có thể tận dụng nó theo một cách khá tiện lợi.

Công dụng chính là treo nồi, chảo

Mục đích rõ ràng và phổ biến nhất của chiếc lỗ ở cuối cán là tạo vị trí để móc nồi, chảo lên giá. Thay vì xếp tất cả vào ngăn tủ, người dùng có thể tận dụng khoảng tường hoặc thanh treo để sắp xếp dụng cụ.

Cách bảo quản này đặc biệt hữu ích với những căn bếp có diện tích nhỏ. Chảo thường có cán dài nên khi đặt nằm ngang sẽ chiếm khá nhiều không gian. Treo từng chiếc lên cao vừa giúp tiết kiệm diện tích vừa thuận tiện khi cần lấy ra sử dụng.

Với chảo chống dính, việc không phải xếp nhiều chiếc chồng trực tiếp lên nhau còn giúp hạn chế sự cọ xát giữa đáy dụng cụ phía trên với lớp phủ của chiếc chảo phía dưới. Đây là một trong những yếu tố có thể làm bề mặt chống dính bị trầy xước trong quá trình bảo quản.

Nếu lỗ trên cán không vừa với thanh treo, người dùng có thể sử dụng móc chữ S hoặc phụ kiện có kích thước phù hợp làm trung gian. Tuy nhiên, với nồi gang, chảo gang hoặc dụng cụ nặng, cần kiểm tra khả năng chịu lực của giá và móc trước khi treo.

Có thể biến thành chỗ đặt thìa, muôi khi đang nấu

Đây mới là cách tận dụng khiến nhiều người bất ngờ. Với những chiếc nồi hoặc chảo có lỗ trên tay cầm đủ rộng, người dùng có thể luồn phần cán của thìa, muôi hoặc dụng cụ đảo thức ăn qua lỗ khi tạm thời không sử dụng.

Khi đang xào, kho hay nấu các món có nhiều nước sốt, chiếc muôi vừa sử dụng thường dính dầu mỡ và thức ăn. Nếu đặt trực tiếp xuống bàn hoặc mặt bếp, nước sốt dễ chảy xuống dưới, khiến người nấu phải vệ sinh thêm sau khi hoàn thành món ăn.

Nếu kích thước và vị trí chiếc lỗ phù hợp, đặt dụng cụ ngay trên cán nồi hoặc chảo sẽ giúp phần đầu thìa, muôi hướng về phía lòng nồi. Lượng nước sốt còn bám trên đó nhờ vậy có thể nhỏ trở lại bên trong thay vì dây ra mặt bàn.

Cách này còn giúp dụng cụ luôn nằm ngay cạnh món đang nấu, thuận tiện khi cần tiếp tục đảo thức ăn mà không phải tìm một chiếc đĩa hoặc giá kê riêng.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng tất cả lỗ trên cán nồi, chảo đều được nhà sản xuất thiết kế riêng để giữ thìa, muôi. Không phải sản phẩm nào cũng có kích thước và kết cấu phù hợp cho cách sử dụng này. Công dụng phổ biến và chắc chắn nhất vẫn là phục vụ việc treo, cất giữ; đặt dụng cụ nấu ăn là một cách tận dụng thêm.

Những điều cần chú ý khi tận dụng chiếc lỗ trên cán

Trước khi đặt muôi hoặc thìa, nên kiểm tra xem dụng cụ có được giữ chắc hay không. Nếu lỗ quá lớn, quá nhỏ hoặc vị trí không tạo được điểm tựa, thìa có thể trượt xuống, làm thức ăn bắn ra ngoài hoặc gây bất tiện khi nấu.

Cũng cần đặc biệt chú ý với nồi, chảo có tay cầm bằng kim loại hoặc loại có khả năng truyền nhiệt. Sau khi đun lâu, phần cán có thể nóng lên. Không nên vì muốn đặt hoặc lấy muôi mà vô tình chạm vào vùng kim loại nóng bằng tay không.

Sau khi sử dụng và vệ sinh nồi, chảo, nếu chọn cách treo thì nên để dụng cụ ráo nước trước. Với những chiếc chảo có lớp chống dính, hạn chế va đập hoặc để các vật kim loại sắc nhọn cọ trực tiếp lên bề mặt.

Một chi tiết nhỏ trên đồ dùng quen thuộc đôi khi lại đem đến nhiều tiện ích. Với chiếc lỗ ở cuối cán nồi, chảo, chức năng cơ bản vẫn là hỗ trợ treo và cất giữ. Còn trong lúc nấu ăn, nếu thiết kế phù hợp, người dùng có thể tận dụng nó thành chỗ đặt tạm thìa, muôi, giúp khu vực bếp gọn gàng và đỡ mất công vệ sinh hơn sau mỗi lần nấu.