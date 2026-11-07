Dùng nồi áp suất truyền thống 3 năm, đến khi đổi sang nồi áp suất điện, tôi mới thấy tiếc

3 năm trước, khi chuyển đến nhà mới, mẹ đưa cho tôi chiếc nồi áp suất truyền thống (nồi áp suất cơ) đã sử dụng suốt 10 năm của gia đình. Mẹ bảo: “Cái này dùng tốt lắm, nấu canh rất nhanh, không nên tốn tiền oan để mua nồi điện làm gì”.

Tuy nhiên, nồi áp suất cơ dần không còn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của gia đình tôi.

Tôi cố dùng hơn 3 năm rồi cuối cùng cũng quyết định đổi sang nồi áp suất điện. Không ngờ, sự khác biệt khi sử dụng lại lớn đến vậy. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã không đổi sớm hơn.

Vì sao tôi quyết định thay nồi áp suất truyền thống?

Không biết bạn có cảm thấy như tôi không, chứ nồi áp suất truyền thống thực sự khá bất tiện. Trong quá trình sử dụng, bạn phải liên tục chú ý đến van áp suất và canh thời gian. Nếu chẳng may quên mất, không chỉ có nguy cơ làm hỏng nồi mà còn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

Vì thế, một khi đã bật bếp nấu bằng nồi áp suất, bạn gần như không thể rời khỏi nhà bếp. Với người lớn tuổi trong gia đình, trí nhớ đôi khi không còn tốt như trước, việc sử dụng loại nồi này càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Một vấn đề khác là thời gian xả áp khá lâu. Nếu để nồi tự nguội, bạn có thể phải chờ khoảng 20 phút. Dù có thể dùng nước lạnh để giúp nồi xả áp nhanh hơn, nhưng việc phải bê một chiếc nồi đang bốc hơi nóng để làm nguội cũng không hề an toàn.

Bên cạnh đó, tiếng “xì xì” phát ra khi nồi hoạt động và van áp suất rung lên khiến nhiều người cảm thấy ám ảnh, lúc nào cũng lo nồi có thể phát nổ.

Sau khi dùng nồi áp suất điện, tôi mới hiểu vì sao nhiều người yêu thích nó

- Chức năng hẹn giờ

Buổi sáng, bạn chỉ cần cho thực phẩm vào nồi rồi cài đặt thời gian nấu trước. Đến tối khi trở về nhà, món canh đã được nấu chín, không cần vội vã chạy về nhà để bật bếp, cũng chẳng phải đứng canh bếp cho đến khi nước sôi mới yên tâm rời đi.

- Tự động xả áp

Sau khi nấu xong, nồi áp suất điện có thể tự động xả hơi hoặc chuyển sang chế độ giữ ấm, giúp bạn tranh thủ làm những việc khác. Bạn cũng không còn phải sốt ruột chờ đợi gần nửa tiếng mới có thể mở nắp nồi như trước.

- Tính năng an toàn

Xét về các tính năng an toàn, nồi áp suất điện có nhiều ưu điểm hơn so với nồi áp suất truyền thống. Các sản phẩm hiện đại thường được trang bị nhiều cơ chế bảo vệ như chống quá nhiệt, bảo vệ khi áp suất quá cao và chống cạn nước, cháy khét. Ngay cả khi quên tắt bếp, một số mẫu nồi cũng có thể tự động ngắt hoạt động, giúp giảm thiểu rủi ro.

Trong khi đó, với nồi áp suất truyền thống, bạn phải tự canh thời gian và thao tác đúng cách. Điều này đòi hỏi sự tập trung liên tục và có thể gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Nồi áp suất truyền thống cũng có những ưu điểm riêng

Thực ra, nồi áp suất truyền thống vẫn có những thế mạnh nhất định khi so sánh với nồi áp suất điện. Nồi áp suất truyền thống có khả năng làm nóng nhanh, thời gian lên áp suất cũng tương đối ngắn.

Ngoài ra, việc gia nhiệt trực tiếp bằng ngọn lửa giúp người nấu chủ động điều chỉnh quá trình đun nấu. Nhờ đó, các món thịt hầm có thể đạt độ mềm ngon như mong muốn nếu được chế biến đúng cách.

Đặc biệt, nồi áp suất bằng inox thường có độ bền cao và không cần thay lòng nồi chống dính khi lớp phủ bị xuống cấp.

Những nhược điểm của nồi áp suất điện

Nồi áp suất điện cũng không phải lựa chọn hoàn hảo. Thời gian làm nóng ban đầu và thời gian đạt đến áp suất cao có thể khá lâu. Một số người cũng cho rằng thịt nấu bằng nồi áp suất điện không ngon bằng thịt nấu bằng nồi áp suất truyền thống.

Ngoài ra, lòng nồi của những sản phẩm giá rẻ có thể gặp tình trạng bong tróc lớp chống dính sau một thời gian sử dụng.

Vì vậy, bạn nên ưu tiên những sản phẩm có lòng nồi bằng vật liệu phù hợp, dễ vệ sinh và có độ bền cao. Nếu chọn loại có lớp phủ chống dính, hãy chú ý đến chất lượng lớp phủ và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Một hạn chế khác là nồi áp suất điện phụ thuộc vào nguồn điện. Khi mất điện, bạn không thể tiếp tục sử dụng nồi, trong khi nồi áp suất truyền thống vẫn có thể hoạt động nếu được thiết kế tương thích.