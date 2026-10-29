Đúng như kỳ vọng của thị trường, Fed giữ nguyên lãi suất

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/10, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất, động thái được cho là đúng như kỳ vọng của thị trường.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng, nơi vấn đề lạm phát tăng vọt trở thành tâm điểm chú ý ở Mỹ.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gồm 12 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để duy trì lãi suất trong phạm vi mục tiêu từ 3,75% đến 4%.

Fed cho biết cần thêm dữ liệu trong cuộc chiến chống lạm phát, sau khi đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm tại cuộc họp trước đó vào tháng Chín.

Trong thông báo về quyết định trên, Fed nêu rõ việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp FOMC xác định lập trường chính sách phù hợp, nhằm đảm bảo lạm phát sớm quay trở lại mục tiêu 2% mà cơ quan này đã đề ra.

Ngoài ra, Fed cho biết hoạt động kinh tế tại Mỹ đang mở rộng với tốc độ "mạnh mẽ" - một cách diễn đạt được đánh giá là mạnh mẽ hơn so với tuyên bố tại cuộc họp của FOMC 6 tuần trước đó.

Tuy nhiên, hai thành viên trong FOMC là Thống đốc Lisa Cook và Chủ tịch Fed tại Cleveland, bà Beth Hammack, đã bỏ phiếu phản đối, thay vào đó đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm cơ bản (0,25%) ngay lập tức.

Ngân hàng Trung ương Mỹ đã không đạt được mục tiêu duy trì lạm phát dài hạn ở mức 2% trong hơn 5 năm qua, trong khi các hộ gia đình và doanh nghiệp phải chịu áp lực nặng nề từ tình trạng giá cả liên tục leo thang.

Cuộc chiến Mỹ-Iran, bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 2, đã khiến giá năng lượng tăng vọt và thúc đẩy lạm phát trong nước, cùng với đó là các chính sách thuế quan trên diện rộng mà Washington áp đặt.

Giá cả nhiều mặt hàng cũng chịu tác động từ sự bùng nổ đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn để phục vụ lĩnh vực này.

Quyết định trên được đưa ra 6 ngày trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11, trong bối cảnh Đảng Dân chủ đang nỗ lực giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội từ tay Đảng Cộng hòa.

Cách chính phủ Mỹ điều hành nền kinh tế đã trở thành vấn đề then chốt trong suốt chiến dịch tranh cử, khi các hộ gia đình thuộc tầng lớp lao động trên khắp nước Mỹ đang chật vật xoay xở với chi phí sinh hoạt tăng cao, bất chấp tăng trưởng kinh tế tổng thể vẫn tương đối ổn định.

Mặc dù vậy, các nhà hoạch định chính sách chủ chốt tại Fed - bao gồm cả Chủ tịch Kevin Warsh - đã phát tín hiệu rằng họ không thấy sự cấp thiết phải tiếp tục tăng lãi suất ngay lập tức.

Trước đó, phát biểu tại Bangkok (Thái Lan) hồi đầu tháng này, ông Warsh cho biết các điều kiện kinh tế Mỹ đã "phần lớn phù hợp" với kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách, làm dấy lên suy đoán rằng Fed có thể tạm dừng hành động trong cuộc họp tháng 10./.