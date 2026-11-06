Đừng nhớ về một Ronaldo hay dỗi, hãy nhớ về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Bồ Đào Nha!

Khi người nghệ sĩ nán lại quá lâu trên sân khấu

Những cầu thủ vĩ đại thường biết cách rời sân khấu khi khán giả vẫn còn muốn nhìn thấy họ. Cristiano Ronaldo đã không làm được điều đó. Sau 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, tiền đạo 41 tuổi quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế trong một hoàn cảnh mà có lẽ chính anh cũng không mong muốn.

Không có một trận đấu chia tay được chuẩn bị từ trước, không có khoảnh khắc Ronaldo đứng giữa sân vận động để nhận những tràng pháo tay cuối cùng. Thay vào đó là những tranh cãi với HLV Jorge Jesus, phản ứng trước việc bị hạn chế thời lượng thi đấu, rồi quyết định rời đội tuyển bằng chuyên cơ riêng trong đợt tập trung quốc tế tháng trước. Một cuộc chia tay có phần nặng nề, tương phản với tầm vóc của cầu thủ đã ghi 146 bàn thắng và có 234 lần ra sân cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với HLV trưởng Jorge Jesus. ﻿Ảnh: Tài khoản X của Fabrizio Romano

Trong những năm cuối sự nghiệp quốc tế, Ronaldo không còn nhận được sự ngưỡng mộ gần như tuyệt đối như trước. Anh trở thành chủ đề tranh luận, thậm chí bị chế giễu bởi những người cho rằng sự hiện diện của mình đang cản trở bước tiến của đội tuyển. Tuổi tác, khả năng di chuyển hạn chế và yêu cầu xây dựng lối chơi xoay quanh một trung phong đã qua thời kỳ đỉnh cao khiến Ronaldo ngày càng trở thành bài toán khó đối với các HLV.

Những dấu hiệu ấy đã xuất hiện nhiều lần trong những năm gần đây. Ở World Cup 2022, Ronaldo chỉ ghi một bàn rồi bị HLV Fernando Santos cho ngồi ngoài ở vòng 1/8. Gonçalo Ramos vào thay, lập hat-trick vào lưới Thụy Sĩ trong chiến thắng 6-1.

Còn Ronaldo bật khóc khi đi qua đường hầm rời sân, hình ảnh của một người đứng trước cánh cửa đang khép lại mà không chịu tin đó là cửa ra. Lẽ ra đó là lúc dừng. Nhưng anh ở lại, đi qua EURO 2024 mà không ghi nổi một bàn, rồi bước vào World Cup năm nay ở tuổi 41. Sau cú đúp vào lưới Uzbekistan, anh nói “I'm back!”. Nghe như một tuyên bố, nhưng giống lời tự trấn an hơn.

Người kế nhiệm HLV Roberto Martinez là Jorge Jesus, và chính ông đã châm ngòi cho quyết định giã từ. Trong đợt tập trung UEFA Nations League tháng trước, Jesus bắt đầu tính toán thời lượng thi đấu của tiền đạo 41 tuổi. Với bất kỳ cầu thủ nào, đó là chuyện thường. Với Ronaldo, đó là một sự xúc phạm. Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc anh rời trại huấn luyện trên một chiếc máy bay riêng, để lại phía sau một tập thể và một lời phản đối.

Trận ở Na Uy khép lại theo kịch bản không ai muốn viết. Ronaldo là cầu thủ dự bị không được sử dụng, đứng khởi động trong lúc Ramos lại ghi bàn quyết định. Anh hậm hực về điều mình gọi là những lời hứa bị phá vỡ và niềm tin bị đổ vỡ, rồi đưa ra 8 điểm mà anh muốn Jesus nói trong một buổi họp báo xin lỗi, trong đó có việc tự đặt mình ở tầm vóc “như Pele hay Maradona”.

Người ta có thể bật cười, hoặc nhíu mày, trước những đòi hỏi ấy. Nhưng hãy thử đọc chúng như đọc chính con người anh: sự tự tin, kiêu hãnh, cái tôi không biết lùi bước, đúng thứ đã đưa một cậu bé ra mắt năm 2003 lên đến đỉnh thế giới. Những phẩm chất ấy không bật tắt theo ý muốn. Người đã quen là trung tâm của mọi bản nhạc sẽ không bao giờ chấp nhận làm một nốt đệm, dù nốt đệm ấy đang được đặt ở đúng chỗ.

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha chọn cách xử lý nhẹ nhàng: án đình chỉ 30 ngày và một khoản phạt mang tính tượng trưng. Ngay ngày hôm sau khi Ronaldo thông báo giã từ, Jesus sẽ công bố danh sách cho các trận đấu sắp tới. Bánh xe đã quay. Bồ Đào Nha sẵn sàng bước tiếp trước khi tấm màn nhung kịp khép hẳn.

Hãy nhớ về Ronaldo ở thời kỳ rực rỡ nhất

Sự kiên trì của Ronaldo từng là phẩm chất làm nên một trong những sự nghiệp phi thường nhất bóng đá thế giới. Nhưng cũng chính phẩm chất ấy, khi không được điều chỉnh theo thời gian, lại khiến CR7 khó chấp nhận một thực tế rằng đã đến lúc anh phải dừng lại.

Vì thế, có một điều dễ nhận thấy trong cách nhìn nhận sự nghiệp Ronaldo hiện tại: những hình ảnh gần nhất thường có xu hướng lấn át ký ức về những năm tháng đỉnh cao. Một cầu thủ 41 tuổi không còn đủ tốc độ, sức bật và khả năng di chuyển như thời trai trẻ dễ khiến người ta quên rằng anh từng là nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự.

Ở thời đỉnh cao, Ronaldo đã đưa Bồ Đào Nha đến những vinh quang chưa từng có. Ảnh: Wikipedia

Trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2018, Ronaldo là một trong những cầu thủ đáng sợ nhất thế giới. Anh sở hữu tốc độ bứt phá, khả năng đảo chân cực nhanh, sức mạnh trong những pha tranh chấp và đặc biệt là sức bật phi thường. Những cú đánh đầu của Ronaldo có thể xuất phát từ những vị trí tưởng như không thể ghi bàn. Khả năng dứt điểm lạnh lùng giúp anh trở thành một trong những chân sút toàn diện nhất lịch sử.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Ronaldo còn là chuyên gia sút phạt hàng đầu. Cú đá phạt thành bàn vào lưới Tây Ban Nha tại World Cup 2018, trong trận hòa 3-3, là một trong những minh chứng tiêu biểu. Khi ấy, anh không chỉ ghi bàn mà còn thể hiện bản lĩnh của một cầu thủ có thể tự mình định đoạt cục diện trận đấu.

Đó mới là Ronaldo mà người hâm mộ nên nhớ đến. Không phải người liên tục phàn nàn khi bị thay ra, không phải cầu thủ rời đội tuyển sau bất đồng với HLV, mà là một tiền đạo có khả năng biến những tình huống tưởng chừng bình thường thành khoảnh khắc đặc biệt.

Trong bài viết nói về cuộc chia tay của Ronaldo, ESPN đặt ra một giả thiết đáng suy ngẫm: nếu Ronaldo thi đấu cho những nền bóng đá có truyền thống và chiều sâu lực lượng như Pháp, Tây Ban Nha hay Đức, anh có thể đã giành thêm ít nhất một chức vô địch World Cup và nhiều danh hiệu EURO. Đó là nhận định mang tính giả định, không thể kiểm chứng, nhưng cũng cho thấy tầm vóc của một cầu thủ đã đưa Bồ Đào Nha tiến gần hơn tới nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Trong khi đó, di sản của Ronaldo còn được khắc họa bằng những kỷ lục có thể tồn tại rất lâu. Anh kết thúc sự nghiệp quốc tế với 234 lần ra sân, nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha, cùng 146 bàn thắng. Lionel Messi đứng thứ hai ở cả hai thống kê với 208 lần ra sân và 126 bàn thắng. Khoảng cách ấy cho thấy sự bền bỉ phi thường của Ronaldo trong một hành trình kéo dài 23 năm.

Không cầu thủ nào đang thi đấu ghi được 100 bàn cho đội tuyển quốc gia. Những chân sút hàng đầu như Romelu Lukaku, Robert Lewandowski hay Harry Kane vẫn còn khoảng cách đáng kể với thành tích của Ronaldo. Kỷ lục về số lần ra sân cũng khó bị xô đổ trong tương lai gần.

Có thể tranh luận Ronaldo nên dừng lại sớm hơn, chẳng hạn sau khi vượt qua kỷ lục ghi bàn quốc tế của Ali Daei với 108 bàn. Có thể cho rằng việc tiếp tục thi đấu ở tuổi 41 đã khiến hình ảnh của anh bị ảnh hưởng. Nhưng lịch sử không vận hành bằng những giả thiết. Ronaldo đã chọn đi đến tận cùng hành trình, chấp nhận cả những lời chỉ trích lẫn những tranh cãi không thể tránh khỏi.

Sự ra đi của anh cũng mở ra một giai đoạn mới cho Bồ Đào Nha. Đội tuyển hiện sở hữu chiều sâu lực lượng đáng kể với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Pedro Neto, Vitinha hay Nuno Mendes. Họ có đủ tài năng để hướng tới những mục tiêu lớn mà không còn phải xây dựng mọi phương án xung quanh một Ronaldo của những năm tháng cuối sự nghiệp.

Jorge Jesus có thể đúng khi bắt đầu cuộc sống không Ronaldo, nhưng điều đó không khiến những đóng góp trước đây của tiền đạo này trở nên kém giá trị. Một đội tuyển có thể cần phải bước tiếp mà không có người đội trưởng cũ, song không có nghĩa họ được phép quên những gì người ấy đã làm.

Cristiano Ronaldo đã không có một lời chia tay hoàn hảo. Anh có thể đã ở lại sân khấu lâu hơn thời điểm thích hợp, để rồi những tranh cãi cuối cùng phần nào phủ bóng lên một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng thời gian sẽ sàng lọc những ồn ào nhất thời, giữ lại những bàn thắng, những kỷ lục và những đêm hội mà anh từng mang đến cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Sau tất cả, người ta có thể nhớ Ronaldo từng hay dỗi, từng kiêu hãnh đến mức khó chấp nhận vai trò dự bị. Nhưng nếu chỉ nhớ như vậy, chúng ta đã bỏ lỡ phần quan trọng nhất của câu chuyện. Bởi trước khi trở thành một cầu thủ không biết khi nào nên dừng lại, Ronaldo từng là người đưa bóng đá Bồ Đào Nha đến những đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử.

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