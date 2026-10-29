Đừng ngoáy tai bằng tăm bông

Đôi khi, sau khi tắm hoặc bơi lội, bạn có thể cảm thấy tai mình bị tắc nghẽn hoặc nghe thấy âm thanh như có nước đang chuyển động bên trong. Mặc dù bạn có thể muốn dùng tăm bông hoặc khăn giấy đưa vào ống tai để giải quyết tình trạng này, nhưng làm như vậy có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn hoặc gây tổn thương lớp da mỏng manh bên trong tai. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách loại bỏ nước khỏi tai một cách an toàn, cũng như các bí quyết để giữ cho đôi tai luôn khỏe mạnh.

Nghiêng đầu và kéo dái tai để loại bỏ nước

Nếu nước lọt vào một bên tai, hãy nghiêng đầu sao cho bên tai đó hướng xuống đất. Việc nhẹ nhàng kéo dái tai theo các hướng khác nhau có thể giúp nước chảy ra ngoài. Nếu nước không thoát ra ngay lập tức, hãy thử nằm nghiêng một lúc, giữ bên tai bị nước vào hướng xuống dưới.

Nếu nước lọt vào cả hai tai, hãy lặp lại quy trình này cho từng bên. Sau khi nước đã thoát ra hết, hãy dùng khăn khô lau sạch phần tai ngoài và khu vực xung quanh.

Đừng cố thấm khô tai bằng cách đưa khăn hoặc khăn giấy cuộn tròn vào trong. Lớp da bên trong tai rất mỏng và dễ bị tổn thương dù chỉ bởi một tác động nhỏ, điều này có thể dẫn đến tình trạng viêm nhiễm.

Ráy tai có tác dụng bảo vệ tai khỏi bụi bẩn và các dị vật; thông thường, ráy tai sẽ tự đào thải ra ngoài, vì vậy bạn không cần phải cố tình lấy nó ra. Việc đưa các vật dụng như tăm bông, ngón tay hoặc kẹp tóc vào trong tai có thể đẩy ráy tai vào sâu hơn hoặc làm trầy xước lớp da nhạy cảm bên trong.

Nếu sử dụng máy sấy tóc, hãy cài đặt ở mức nhiệt độ thấp và luồng gió nhẹ

Nếu vẫn còn hơi ẩm quanh tai sau khi nước đã thoát ra ngoài, bạn có thể sử dụng máy sấy tóc. Mayo Clinic khuyến nghị, nên cài đặt máy sấy ở mức nhiệt và tốc độ gió thấp nhất, đồng thời giữ máy cách tai khoảng 30cm.

Đừng để luồng khí từ máy sấy tập trung vào một điểm quá lâu; thay vào đó, hãy di chuyển máy chậm rãi xung quanh vùng tai để làm khô. Việc thổi luồng khí nóng hoặc mạnh trực tiếp vào ống tai có thể gây kích ứng lớp da nhạy cảm bên trong.

Cân nhắc các nguyên nhân khác nếu cảm giác "tắc" tai vẫn tiếp diễn

Cảm giác tai bị tắc cũng có thể xuất phát từ tình trạng tích tụ ráy tai. Nếu ráy tai làm hẹp hoặc chặn ống tai, nó có thể ngăn cản nước thoát ra ngoài, đồng thời dẫn đến suy giảm thính lực, ù tai hoặc chóng mặt. Nếu bạn cảm thấy đau nhói khi kéo vành tai hoặc ấn vào vùng phía trước ống tai, có thể bạn đã bị viêm tai ngoài (nhiễm trùng ống tai ngoài).

Việc để tai ẩm ướt trong thời gian dài, hoặc dùng tăm bông hay móng tay gãi vào da bên trong tai, có thể dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn gọi là viêm tai ngoài. Ban đầu, tình trạng này có thể chỉ gây ngứa hoặc khó chịu nhẹ, nhưng sau đó có thể tiến triển thành đau nhức, chảy dịch, sưng ống tai và suy giảm thính lực.

Nếu cơn đau trở nên dữ dội hơn khi bạn kéo dái tai hoặc ấn vào bình tai (phần sụn nhô ra ngay trước ống tai), đó là dấu hiệu rõ rệt của bệnh viêm tai ngoài. Mặc dù viêm tai ngoài thường khỏi sau khi được điều trị, nhưng ở những người mắc bệnh tiểu đường hoặc có hệ miễn dịch suy yếu, trong một số trường hợp hiếm gặp, tình trạng viêm có thể lan sang các xương hoặc dây thần kinh xung quanh, gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nếu cơn đau tai tăng lên hoặc kéo dài, hãy sớm tìm đến sự chăm sóc y tế.

Giữ cho tai không bị đọng nước và ẩm ướt

Hãy sử dụng mũ bơi hoặc nút bịt tai khi đi bơi. Nếu nước thường xuyên lọt vào tai trong lúc tắm, bạn có thể đặt nhẹ một miếng bông gòn đã thoa một chút sáp dưỡng ẩm (như Vaseline) vào ngay cửa ống tai. Không đẩy bông vào sâu trong tai và hãy vứt bỏ bông sau mỗi lần sử dụng.

Tránh sử dụng tai nghe cho đến khi tai cả bên trong lẫn bên ngoài đã khô hoàn toàn, đồng thời, hãy đảm bảo sử dụng các đầu nút tai (ear tips) có kích thước phù hợp với tai của bạn.

Vì tai nghe được thiết kế để đặt bên trong tai hoặc chặn ống tai, nên việc đeo tai nghe trong thời gian dài khi tai còn ẩm sẽ khiến hơi ẩm bị giữ lại bên trong. Tốt nhất bạn nên tạm dừng sử dụng tai nghe cho đến khi tai đã khô hẳn.

Hãy làm sạch mồ hôi hoặc ráy tai bám trên tai nghe, đồng thời chọn các đầu nút tai vừa vặn, không gây áp lực đau nhức lên tai. Các thiết bị như tai nghe hoặc máy trợ thính có thể gây ra những vết trầy xước nhỏ trên da bên trong tai, làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tai ngoài.