Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 14/7, khi chị Phạm Thị Kim H., Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ý Nhân và anh Vũ Minh Tr., Phó Giám đốc công ty này đang đứng trước cổng trụ sở Công an phường Long Xuyên thì bất ngờ bị nhóm đối tượng gồm Nguyễn Bảo Sang (SN 2005, trú tại phường Long Xuyên); Lê Minh Tâm (SN 1985, trú tại phường Mỹ Thới) cùng là nhân viên Công ty Ý Nhân và Nguyễn Thị Bích Thuỷ (SN 1986, vợ của Tâm) chặn đánh.

Đối tượng Lê Minh Tâm tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Nhóm này dùng tay và mũ bảo hiểm hành hung anh Tr. và chị H. cho đến khi lực lượng công an phường kịp thời ngăn chặn. Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn trong việc chi trả lương cho công nhân.

Căn cứ vào kết quả điều tra và kết luận giám định thương tích, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Sang, Tâm và Thuỷ về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong quá trình điều tra, công an phường đã nhiều lần gửi giấy triệu tập để làm việc nhưng Tâm không chấp thành, nên Công an tỉnh An Giang thay đổi biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tâm.

Hiện Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.