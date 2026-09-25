'Dũng Một Tay' tìm hướng đi trên không gian số

Anh Hoàng Văn Dũng ghi hình các tiểu phẩm hài đời thường cùng người thân để đăng tải lên kênh YouTube "Dũng Một Tay".

Năm 2018, một tai nạn khiến anh Dũng mất một bàn tay. Sau thời gian thích nghi với thay đổi của bản thân, anh bắt đầu tìm kiếm công việc phù hợp. YouTube đến với Dũng từ quá trình tự tìm hiểu, thử sức với nhiều dạng nội dung.

Ban đầu, anh chưa xác định rõ sẽ làm gì. Không có người hướng dẫn, Dũng tự học cách quay, dựng và thử nghiệm các video về cuộc sống hằng ngày. Gần một năm sau, anh dần tìm được cách làm phù hợp, đưa thêm các thành viên trong gia đình vào những câu chuyện gần gũi, vui vẻ.

“Nhiều việc ban đầu rất khó khăn. Lúc đầu tôi luôn phụ thuộc vào người khác, sau đó phải tự tìm cách. Những lúc không làm được thì tự chế ra những dụng cụ để mình có thể sinh hoạt hằng ngày” - anh Dũng chia sẻ.

Với gia đình, hành trình thay đổi của Dũng sau tai nạn cũng là quãng thời gian đáng nhớ. Ông Hoàng Văn Hùng, bố anh Dũng, cho biết: “Không may tai nạn xảy ra, gia đình buồn lắm nhưng ai cũng cố gắng động viên để cháu vực dậy. Đến khi Dũng làm YouTube dần dần thành công, tôi mừng vì cháu đã chiến thắng và vượt qua được chính mình”.

Dũng không khai thác hoàn cảnh của mình để thu hút sự chú ý, mà chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, hài hước, hướng đến những nội dung tích cực. “Tôi nghĩ nếu ai cũng như mình thì ai sẽ là người đứng lên sau mỗi lần gặp khó khăn? Vì thế tôi muốn sống một cuộc sống lạc quan hơn, rồi tìm hiểu cách làm video vui vẻ, hài hước và kiên trì thực hiện”, Dũng nói.

Anh Hoàng Văn Dũng giành Huy chương Đồng tại Giải vô địch quốc gia môn Điền kinh, Cử tạ người khuyết tật năm 2026.

Sự kiên trì đã mang lại kết quả. Kênh “Dũng Một Tay” hiện có khoảng 3,5 triệu người đăng ký và hàng tỷ lượt xem. Trong quá trình làm nội dung, anh nhận được nhiều phản hồi từ khán giả, trong đó có những người khuyết tật. Một số người cho biết video của Dũng giúp họ có góc nhìn tích cực hơn về cuộc sống.

Từ kinh nghiệm của bản thân, Dũng nhận thấy YouTube có thể trở thành một lựa chọn công việc nếu biết xây dựng nội dung và kiên trì theo đuổi. Khi có kinh nghiệm, anh bắt đầu hướng dẫn người thân, bạn bè và hàng xóm cùng làm.

Một trong những người được Dũng hướng dẫn là chị Triệu Thị Lành, em gái họ. Từ những kinh nghiệm ban đầu, chị từng bước làm quen với cách xây dựng nội dung, duy trì kênh và tìm kiếm người xem. Công việc giúp chị có thêm một lựa chọn về sinh kế, đồng thời chủ động hơn về thời gian.

Chị Lành chia sẻ: Được anh Dũng hướng dẫn, hiện tại kênh của tôi đã có hơn 300.000 lượt theo dõi và có doanh thu đều đặn hàng tháng. Tôi không còn phải đi làm vất vả nữa mà hoàn toàn chủ động được công việc và cuộc sống của mình.

Không chỉ làm YouTube, từ năm 2022 đến nay, Hoàng Văn Dũng còn tham gia một câu lạc bộ thể thao và các giải điền kinh của tỉnh. Thể thao giúp anh rèn luyện sức khỏe, duy trì niềm đam mê và có thêm cơ hội giao lưu với những người có hoàn cảnh tương tự. Anh từng giành Huy chương Bạc và gần đây là Huy chương Đồng tại các giải đấu.

Từ một người tự học cách thích nghi sau biến cố, anh Dũng đã tìm được hướng đi trên không gian số và chia sẻ kinh nghiệm với những người xung quanh. Với anh, giá trị của công việc còn nằm ở việc những điều mình học được có thể trở thành một lựa chọn mới cho người khác.