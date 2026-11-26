Các diễn giả tham gia giải đáp thắc mắc của cộng đồng doanh nghiệp tại phiên tọa đàm Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”. Ảnh: BTC.

Nghị quyết 19/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương được Chính phủ ban hành vào cuối tháng 4/2026, có hiệu lực ngay từ khi ban hành.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 19 là quy định không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với một số loại hàng hóa như hàng hóa đã xuất khẩu trước, hàng hóa gửi kho ngoại quan hay hàng hóa giao dịch giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa.

Băn khoăn về quy định này, tại phiên tọa đàm mở thuộc khuôn khổ Hội thảo chuyên đề “Chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”, đại diện một doanh nghiệp chế xuất cho biết, ban lãnh đạo doanh nghiệp thậm chí đang họp bàn về phương án chuyển dây chuyền sản xuất sang một quốc gia khác.

“Chúng tôi có phương án chuyển sang quốc gia có việc xin cấp C/O thuận lợi để xuất khẩu và hưởng ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong khi tại Việt Nam, doanh nghiệp thuộc diện ngừng cấp C/O theo Nghị quyết 19 dẫn đến lo ngại “mất” xuất xứ, ảnh hưởng quyền lợi của doanh nghiệp”, đại diện doanh nghiệp chế xuất cho biết.

Không thể “tước” đi xuất xứ hàng hóa

Bà Vũ Thị Thu Hương, Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn EY Việt Nam, Phó chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), cho biết, vướng mắc về Nghị quyết 19 đang là băn khoăn chung của rất nhiều doanh nghiệp, đặc biệt khi C/O là căn cứ quan trọng để xác định hưởng ưu đãi thuế quan theo các FTA đã ký kết,

Tuy nhiên, bà Hương nhấn mạnh, Nghị quyết 19 hướng đến thông điệp cốt lõi là cắt giảm thủ tục hành chính chứ không phải khiến hàng hóa mất đi xuất xứ hay tước bỏ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Khánh Huyền, đại diện Cục Hải quan, Bộ Tài chính, khẳng định, Nghị quyết 19 chỉ là chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính. Trong khi đó, các chính sách thuế và ưu đãi dựa trên xuất xứ hàng hóa không hề thay đổi và doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí xuất xứ theo các FTA thì “đương nhiên được hướng” ưu đãi thuế quan.

Về việc thủ tục cấp C/O bị tạm ngừng, bà Huyền gợi ý, doanh nghiệp có thể sử dụng Phụ lục 10 ban hành kèm Thông tư 05/2018/TT-BCT của Bộ Tài chính, tức mẫu văn bản được sử dụng để doanh nghiệp tự chứng minh xuất xứ hàng hóa, kèm theo bộ hồ sơ chứng minh tiêu chí xuất xứ để gửi cơ quan hải quan kiểm tra, thay vì xin Bộ Công thương cấp C/O.

Trong trường hợp chưa chứng minh được xuất xứ hàng hóa, bà Huyền cho rằng, doanh nghiệp vẫn cần khai đúng xuất xứ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ liên quan. Bởi lẽ, nếu chứng minh được xuất xứ, doanh nghiệp có thể được hoàn lại phần thuế nộp thừa.

Tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế

Bình luận thêm về các trường hợp ngừng cấp C/O theo Nghị quyết 19, ông Hoàng Đức Minh, đại diện Phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, cho biết, quy định này hướng đến một xu hướng chung của các FTA thế hệ mới và Việt Nam đã tham gia, là đẩy mạnh cơ chế doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ.

Nói về điều này, GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch VACD, cho biết, trên thế giới có nhiều mô hình cấp C/O, bao gồm giao cho cơ quan thuộc chính phủ cấp, giao cho các phòng thương mại và công nghiệp cấp và doanh nghiệp tự cấp C/O theo hiệp định tự do thương mại.

Trong đó, ông Thuận đánh giá, việc doanh nghiệp tự cấp C/O theo các FTA là mô hình tiên tiến, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Vì vậy, Chủ tịch VACD khuyến nghị doanh nghiệp cần nhìn nhận đúng Nghị quyết 19 như một công cụ giúp cải cách thủ tục hành chính, giảm cơ chế xin – cho chứ không phải văn bản gây bất lợi cho doanh nghiệp.

Ông Minh cho biết thêm, về những băn khoăn của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Công thương đã tiếp nhận và sẽ có thông báo chính thức tới doanh nghiệp cũng như các sở công thương trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp, bà Hương kiến nghị đại diện Cục Hải quan và Bộ Công thương cần sớm có cơ chế thống nhất để giải quyết những vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp về cấp C/O, thay vì để doanh nghiệp mất thuế trước rồi đợi tự chứng nhận xuất xứ để được hoàn thuế.

Bởi lẽ, bà Hương cho rằng, phát sinh thêm thủ tục mới có thể tạo thêm phiền hà, chưa kể ảnh hưởng đáng kể tới dòng tiền của doanh nghiệp.