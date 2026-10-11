Dùng miếng cọ xoong nồi, 5 điều cần nhớ để tránh làm hỏng dụng cụ bếp

Miếng cọ xoong nồi là vật dụng quen thuộc trong căn bếp, nhưng không phải loại nào cũng phù hợp với mọi chất liệu. Để làm sạch hiệu quả mà vẫn bảo vệ dụng cụ nấu, các gia đình nên lưu ý 5 điều sau.

Tránh dùng miếng cọ kim loại cho chảo chống dính

Miếng cọ kim loại có khả năng xử lý vết bẩn cứng đầu, nhưng cũng có thể làm xước những bề mặt dễ tổn thương. Với chảo chống dính hoặc xoong nồi có lớp phủ, chà bằng vật liệu quá cứng có thể làm hỏng lớp bảo vệ.

Vì vậy, nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi vệ sinh. Với chảo chống dính, hãy ưu tiên miếng bọt biển hoặc dụng cụ mềm phù hợp, thay vì dùng miếng cọ kim loại để làm sạch bằng mọi giá.

Không chà xát quá mạnh khi gặp vết cháy

Khi thức ăn bám chặt hoặc đáy nồi xuất hiện vết cháy, nhiều người thường dùng lực mạnh để cọ liên tục. Tuy nhiên, cách làm này có thể gây trầy xước mà chưa chắc giúp làm sạch nhanh hơn.

Thay vào đó, hãy ngâm xoong nồi với nước ấm và chất tẩy rửa phù hợp để làm mềm cặn bẩn trước khi vệ sinh. Sau đó, dùng miếng cọ tương thích với chất liệu và chà nhẹ nhàng. Cách này giúp giảm công sức làm sạch, đồng thời hạn chế nguy cơ làm hỏng bề mặt dụng cụ.

Rửa sạch và để miếng cọ khô sau mỗi lần dùng

Sau khi rửa xoong nồi, miếng cọ có thể giữ lại dầu mỡ, vụn thức ăn và cặn bẩn. Nếu chỉ xả qua loa rồi đặt ngay vào bồn rửa ẩm ướt, các chất bẩn này có thể tiếp tục lưu lại trên dụng cụ.

Sau mỗi lần sử dụng, nên rửa kỹ miếng cọ dưới vòi nước, loại bỏ thức ăn và dầu mỡ còn bám. Tiếp đó, đặt miếng cọ ở nơi sạch, thoáng để nhanh khô. Tránh ngâm lâu trong nước bẩn hoặc để dụng cụ thường xuyên nằm trong vùng đọng nước.

Thay miếng cọ khi đã bong sợi hoặc gỉ sét

Miếng cọ không thể sử dụng mãi dù vẫn có vẻ làm sạch được. Khi dụng cụ bị biến dạng, bong sợi, gỉ sét, có mùi khó chịu hoặc khó vệ sinh, gia đình nên thay mới.

Đặc biệt, với miếng cọ kim loại đã xuống cấp, những sợi nhỏ bị đứt hoặc bong ra có thể mắc lại trên bề mặt xoong nồi. Việc thay miếng cọ đúng lúc giúp hạn chế nguy cơ này và duy trì hiệu quả làm sạch.

Chọn dụng cụ phù hợp với từng chất liệu

Không phải miếng cọ càng cứng thì càng làm sạch tốt. Hiệu quả vệ sinh phụ thuộc vào loại vết bẩn, chất liệu xoong nồi và dụng cụ được sử dụng.

Với nồi inox không có lớp phủ dễ tổn thương, có thể chọn miếng cọ có độ ma sát phù hợp nếu hướng dẫn của nhà sản xuất cho phép. Trong khi đó, chảo chống dính và dụng cụ có lớp phủ nên được vệ sinh bằng miếng mềm, tránh vật liệu dễ gây trầy xước.

Nếu chưa chắc loại miếng cọ có phù hợp hay không, hãy ưu tiên hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thay vì thử chà trực tiếp lên bề mặt.

Miếng cọ xoong nồi sẽ phát huy hiệu quả khi được chọn đúng, sử dụng vừa lực và vệ sinh thường xuyên. Chỉ cần chú ý những thói quen nhỏ này, gia đình có thể giữ dụng cụ bếp sạch sẽ mà hạn chế làm hỏng lớp phủ hoặc bề mặt nấu.