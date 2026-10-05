Dùng mì ăn liền để sửa vết rỉ sét trên ô tô liệu có hiệu quả?

Một video trên TikTok giới thiệu cách dùng mì ăn liền để lấp đầy các lỗ hổng do rỉ sét trên thân xe ô tô đã thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh luận. Phương pháp này được xem là thay thế rẻ tiền cho vật liệu chuyên dụng, nhưng hiệu quả và độ bền vẫn còn nhiều nghi vấn.

Hình minh họa dùng mì ăn liền sửa vết rỉ sét trên ô tô. Ảnh: Yahoo

TikTok thường xuyên xuất hiện các mẹo vặt đời sống kỳ quặc, trong đó có việc sử dụng thực phẩm để sửa chữa ô tô như dùng Coca-Cola để hòa tan rỉ sét bề mặt. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng các cách làm này không thực sự hiệu quả và có thể gây hại lâu dài cho xe.

Một ví dụ gần đây là video của người dùng thetrendforyou trên TikTok, trong đó người này thực hiện quy trình làm sạch vết rỉ sét nghiêm trọng quanh hốc bánh xe. Sau khi xử lý rỉ sét đúng cách bằng các dụng cụ chuyên dụng và hóa chất trung hòa, người này đã dùng mì ăn liền nghiền nhỏ để nhét vào các lỗ hổng còn lại, rồi dùng keo dán siêu dính và chất trám bề mặt để hoàn thiện.

Quy trình này về cơ bản tuân thủ các bước loại bỏ rỉ sét chuẩn, chỉ có điểm khác biệt là việc dùng mì ăn liền thay cho vật liệu trám chuyên dụng. Mặc dù có thể làm bề mặt trông tạm ổn, nhưng nhiều người dùng trên Reddit nghi ngờ về độ bền của cách làm này, bởi không thấy các video nào theo dõi lâu dài sau khi xe được sửa chữa theo phương pháp này.

Thực tế, mì ăn liền không có tính chất vật liệu phù hợp để chịu lực và chống ăn mòn như các loại vật liệu trám chuyên dụng dành cho ô tô. Sử dụng mì ăn liền có thể dẫn đến việc vết trám nhanh chóng bong tróc, gây hư hại thêm cho phần thân xe và làm tăng nguy cơ rỉ sét lan rộng.

Chuyên gia khuyến cáo nếu đã thực hiện quy trình xử lý rỉ sét kỹ lưỡng, chủ xe nên dùng vật liệu trám chuyên dụng dành cho ô tô. Những sản phẩm này có giá thành hợp lý, dễ tìm mua và đảm bảo độ bền, khả năng bám dính tốt hơn nhiều so với mì ăn liền.

Quy trình sửa chữa đúng chuẩn bao gồm làm sạch rỉ sét bằng dụng cụ và hóa chất, dùng chất trám chuyên dụng để lấp đầy lỗ hổng, sau đó phủ lớp sơn chống rỉ và hoàn thiện bề mặt. Cách làm này giúp bảo vệ thân xe lâu dài và tránh phát sinh các chi phí sửa chữa lớn về sau.

Việc thử nghiệm các mẹo vặt như dùng mì ăn liền có thể gây hại nhiều hơn lợi, đặc biệt với những phần xe quan trọng như thân vỏ. Chủ xe nên cân nhắc kỹ trước khi áp dụng các phương pháp không chính thống để tránh rủi ro về an toàn và chi phí sửa chữa phát sinh.