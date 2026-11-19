Trong ngày 19/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 630 m³ đất; đồng thời huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Riêng trong ngày 19/11, lực lượng chức năng phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.

Riêng trong ngày 19/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 1 bộ kèm theo di vật.

Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ.

Sáng cùng ngày 19/11, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các nhà khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đại diện Quỹ Thiện Tâm đưa 3 máy radar xuyên đất (GPR), trong đó có 2 thiết bị mới được tiếp nhận, đến khảo sát tại Công viên Lê Thị Riêng.

Hai máy radar thế hệ mới hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Việc ứng dụng công nghệ radar nhằm hỗ trợ xác định các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Các thiết bị sử dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR), phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu tín hiệu phản xạ để khảo sát cấu trúc địa chất, phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới bề mặt. Trong đó, máy Opera XR của hãng IDS GeoRadar (Italy) sử dụng hai tần số trung tâm 200 MHz và 900 MHz.

Theo thông số nhà sản xuất, thiết bị nặng khoảng 20 kg, thiết kế gấp gọn, có thể vận hành bởi một người, hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, đánh dấu vị trí khảo sát và lập báo cáo ngay tại hiện trường.

Các thiết bị radar hiện đại khảo sát, dò tìm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình khảo sát khu vực phía sau Nhà truyền thống tại Công viên Lê Thị Riêng, các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường dưới bề mặt. Những vị trí này đã được đánh dấu để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá và xác định phương án tìm kiếm tiếp theo.

Được biết, các thiết bị radar được sản xuất tại Italy, có nhiều cải tiến so với những máy trước đây, giúp hình ảnh dấu hiệu bất thường dưới lòng đất hiển thị trực quan, rõ nét ngay trên màn hình, không cần đưa dữ liệu về xử lý như trước.

Các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường dưới bề mặt.

Các thiết bị có khả năng khảo sát ở độ sâu từ 8-11 m, sử dụng các tần số 200, 400 và 600 MHz, hỗ trợ mở rộng phạm vi và tăng độ chi tiết trong quá trình dò tìm. Qua khảo sát một tuyến đường dài khoảng 80 m phía sau Nhà truyền thống, các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường; kết quả giữa các thiết bị có sự tương đồng, trong đó máy mới cho hình ảnh rõ nét hơn, thuận lợi cho việc nhận diện, đánh dấu các khu vực cần tiếp tục kiểm tra.

Các dấu hiệu ghi nhận bằng radar sẽ được đối chiếu, đánh giá trong quá trình triển khai thực địa để xác định cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ này được kỳ vọng góp phần hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác định các khu vực cần ưu tiên kiểm tra, đào tìm.