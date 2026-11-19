Việc ứng dụng công nghệ radar nhằm hỗ trợ xác định các dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

2 radar thế hệ mới hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Các thiết bị sử dụng công nghệ radar xuyên đất (GPR), phát sóng điện từ xuống lòng đất và thu tín hiệu phản xạ để khảo sát cấu trúc địa chất, phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới bề mặt. Trong đó, máy Opera XR của hãng IDS GeoRadar (Italy) sử dụng hai tần số trung tâm 200 MHz và 900 MHz.

Theo thông số nhà sản xuất, thiết bị nặng khoảng 20 kg, thiết kế gấp gọn, có thể vận hành bởi một người, hỗ trợ hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, đánh dấu vị trí khảo sát và lập báo cáo ngay tại hiện trường.

Đưa thiết bị radar hiện đại vào khảo sát tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong quá trình khảo sát khu vực phía sau Nhà truyền thống tại Công viên Lê Thị Riêng, các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường dưới bề mặt. Những vị trí này đã được đánh dấu để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá và xác định phương án tìm kiếm tiếp theo.

Những vị trí bất thường được đánh dấu để phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá và xác định phương án tìm kiếm tiếp theo.

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) khu vực miền Nam, cho biết việc đưa hai máy radar thế hệ mới vào khảo sát bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Các thiết bị được sản xuất tại Italy, có nhiều cải tiến so với những máy trước đây, giúp hình ảnh dấu hiệu bất thường dưới lòng đất hiển thị trực quan, rõ nét ngay trên màn hình, không cần đưa dữ liệu về xử lý như trước.

Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm điều khiển thiết bị radar thế hệ mới để dò tìm.

Theo bà Phùng Thị Mỹ Lệ, các thiết bị có khả năng khảo sát ở độ sâu từ 8-11 m, sử dụng các tần số 200, 400 và 600 MHz, hỗ trợ mở rộng phạm vi và tăng độ chi tiết trong quá trình dò tìm. Qua khảo sát một tuyến đường dài khoảng 80 m phía sau Nhà truyền thống, các máy radar ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường; kết quả giữa các thiết bị có sự tương đồng, trong đó máy mới cho hình ảnh rõ nét hơn, thuận lợi cho việc nhận diện, đánh dấu các khu vực cần tiếp tục kiểm tra.

Bản đồ các vị trí tại Công viên Lê Thị Riêng được tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Các dấu hiệu ghi nhận bằng radar sẽ được đối chiếu, đánh giá trong quá trình triển khai thực địa để xác định cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ này được kỳ vọng góp phần hỗ trợ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ xác định các khu vực cần ưu tiên kiểm tra, đào tìm.

Cùng với việc khảo sát bằng radar xuyên đất, tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong sáng 19/11, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt. Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2, từ ngày 15/10 đến hết ngày 18/11, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 306 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 71 bộ kèm di vật. Riêng ngày 18/11, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 11 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 bộ kèm di vật.

Sáng 19/11, nhiều hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng.

Tính chung từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/11/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 1.037 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, có 1.004 bộ được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai, kết hợp các phương pháp khảo sát, ứng dụng công nghệ và kiểm tra thực địa, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình.