Dùng máy hút mùi hằng ngày, 7 thói quen dễ khiến thiết bị nhanh xuống cấp

Trong những căn bếp có thiết kế liên thông với phòng khách và phòng ăn, máy hút mùi gần như trở thành thiết bị không thể thiếu. Không chỉ giúp hạn chế khói, mùi thức ăn, thiết bị còn góp phần giảm lượng dầu mỡ và hơi ẩm phát tán ra không gian xung quanh.

Tuy nhiên, máy hút mùi cũng là một trong những thiết bị phải chịu nhiều tác động trong quá trình nấu nướng. Nếu sử dụng không đúng cách, dầu mỡ có thể tích tụ bên trong, trong khi hơi ẩm hoặc hóa chất vệ sinh xâm nhập vào các bộ phận điện tử.

Chỉ bật máy khi bếp đã đầy khói

Nhiều người có thói quen chờ đến khi bếp xuất hiện nhiều khói hoặc mùi thức ăn nồng mới bật máy. Cách sử dụng này khiến thiết bị phải xử lý lượng khói và hơi dầu mỡ đã lan rộng thay vì chủ động hút ngay từ đầu.

Nên khởi động máy ngay khi bắt đầu nấu, đặc biệt với các món chiên, xào, kho hoặc những món tạo nhiều hơi nước. Sau khi nấu xong, có thể tiếp tục để máy hoạt động thêm một khoảng thời gian phù hợp để hỗ trợ loại bỏ lượng khói và mùi còn lại.

Để lưới lọc bám đầy dầu mỡ mới vệ sinh

Lưới lọc là bộ phận trực tiếp giữ lại một phần dầu mỡ trong quá trình hút. Khi lớp mỡ tích tụ ngày càng dày, dòng khí đi qua có thể bị cản trở, khiến hiệu quả hút giảm và máy phải hoạt động nhiều hơn.

Thay vì chờ đến khi lưới lọc bết thành từng mảng, gia đình nên vệ sinh định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tần suất có thể thay đổi tùy mức độ sử dụng và cách nấu nướng.

Tháo lưới lọc nhưng vẫn vận hành máy

Trong lúc tháo lưới lọc để ngâm rửa, một số người vẫn bật máy để tranh thủ nấu nướng. Đây là thói quen không nên duy trì.

Khi thiếu bộ phận lọc dầu mỡ, bụi bẩn, hơi ẩm và dầu mỡ có thể đi sâu hơn vào bên trong thiết bị, tác động đến cánh quạt và các bộ phận liên quan. Vì vậy, chỉ nên vận hành máy sau khi lưới lọc đã được vệ sinh, làm khô và lắp lại đúng vị trí.

Chỉ làm sạch lưới lọc, bỏ qua khoang bên trong

Lưới lọc sạch không đồng nghĩa toàn bộ máy hút mùi đã được vệ sinh. Một phần dầu mỡ vẫn có thể bám ở các vị trí bên trong khoang hút sau thời gian dài sử dụng.

Khi vệ sinh, nên lau những khu vực có thể tiếp cận an toàn bằng khăn mềm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không nên tự ý tháo mô-tơ, cánh quạt hoặc hệ thống điện nếu không có chuyên môn.

Dùng búi sắt hoặc hóa chất mạnh để cọ dầu mỡ

Các vết dầu mỡ lâu ngày thường khiến người dùng muốn sử dụng búi sắt, bàn chải cứng hoặc chất tẩy rửa mạnh để làm sạch nhanh hơn. Tuy nhiên, những vật liệu có tính mài mòn có thể làm xước bề mặt, trong khi hóa chất không phù hợp có thể khiến lớp bảo vệ bên ngoài bị ảnh hưởng.

Với bề mặt inox, nên dùng khăn mềm và sản phẩm vệ sinh phù hợp. Khi lau, có thể thực hiện theo chiều đường vân kim loại để hạn chế để lại vết trên bề mặt.

Làm ướt khu vực bảng điều khiển

Bảng điều khiển là vị trí cần đặc biệt thận trọng khi vệ sinh. Việc xịt trực tiếp dung dịch lên máy hoặc dùng khăn quá ướt có thể khiến hơi ẩm lọt vào bên trong các bộ phận điện tử.

Cách an toàn hơn là ngắt nguồn điện, sau đó dùng khăn mềm đã vắt thật ráo để lau bề mặt. Với những khu vực có phím cảm ứng, nên thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và tránh sử dụng thiết bị làm sạch bằng hơi nước nếu không được cho phép.

Để ngọn lửa gas cháy trực tiếp dưới máy

Khi nấu bằng bếp gas, cần tránh để ngọn lửa bùng cao và tiếp xúc trực tiếp với phần dưới của máy hút mùi. Nhiệt độ quá cao có thể tác động đến các chi tiết của thiết bị, đồng thời làm tăng nguy cơ mất an toàn.

Nếu nồi chảo được nhấc khỏi bếp, cần kiểm tra và tắt bếp thay vì để ngọn lửa tiếp tục cháy trong khi không có dụng cụ nấu.

Vệ sinh đúng cách để máy hoạt động ổn định

Để duy trì hiệu quả hút, gia đình nên vệ sinh lưới lọc theo định kỳ phù hợp với tần suất nấu nướng. Sau khi làm sạch, cần để bộ phận này khô hoàn toàn và lắp đúng vị trí trước khi vận hành máy.

Bề mặt bên ngoài nên được lau bằng khăn mềm và dung dịch vệ sinh phù hợp. Với bảng điều khiển, ưu tiên khăn vắt ráo nước, sau đó lau lại bằng khăn khô. Những bộ phận nằm sâu bên trong như mô-tơ, cánh quạt hoặc hệ thống dây điện không nên tự ý tháo rời.

Quan trọng nhất, hãy sử dụng máy theo đúng hướng dẫn đi kèm sản phẩm. Những thao tác nhỏ như bật máy đúng thời điểm, vệ sinh lưới lọc thường xuyên và tránh để hơi ẩm, hóa chất hoặc nhiệt độ quá cao tác động trực tiếp vào thiết bị có thể giúp máy hút mùi hoạt động ổn định và bền hơn.