Dừng mạng 2G trên toàn quốc, doanh nghiệp cần rà soát thiết bị kết nối

Từ ngày 16/9, các doanh nghiệp viễn thông di động dừng hệ thống mạng 2G (GSM) trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc dừng hệ thống 2G từ ngày 16/9/2026 hoàn tất giai đoạn 2 của lộ trình dừng công nghệ di động 2G, theo quy hoạch băng tần 900 MHz và 1800 MHz. Ngoại lệ áp dụng đối với dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các nhà giàn DK.

Trước đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành từ tháng 10/2024 với việc ngừng phục vụ thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ công nghệ 2G. Việc dừng công nghệ cũ nhằm giải phóng tài nguyên tần số cho 4G, 5G, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng vùng phủ băng rộng.

Đến nay, vùng phủ 4G của các doanh nghiệp viễn thông đã đạt trên 99% dân số, tương đương vùng phủ 2G; vùng phủ 5G đạt 91,9% dân số và dự kiến đạt 97% vào cuối năm 2026. Hệ thống thoại trên nền 4G (VoLTE) cũng đã được nâng cấp để phục vụ thuê bao thoại.

Đáng chú ý, việc tắt mạng 2G không chỉ liên quan đến điện thoại di động. Bộ Khoa học và Công nghệ đặc biệt lưu ý các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng thiết bị kết nối máy - máy (M2M) trên mạng 2G phục vụ đo đếm điện, nước, định vị, giám sát hành trình, giao dịch ngân hàng và các dịch vụ tương tự. Những thiết bị chưa được chuyển đổi sang công nghệ phù hợp có nguy cơ bị gián đoạn kết nối.

Bên cạnh đó, điện thoại 4G, 5G nhưng không hỗ trợ hoặc chưa kích hoạt VoLTE cũng có thể bị ảnh hưởng dịch vụ thoại sau khi mạng 2G dừng hoạt động.

Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các nhà mạng chủ động rà soát, phân loại và hỗ trợ các nhóm thuê bao bị ảnh hưởng, tiếp nhận và xử lý kịp thời phản ánh phát sinh, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng.

Việc dừng 2G đồng thời tạo điều kiện để các nhà mạng tái sử dụng tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng cho những công nghệ mới. Với doanh nghiệp, mốc 16/9 cũng đặt ra yêu cầu rà soát các thiết bị kết nối đang sử dụng trong sản xuất, vận tải, thanh toán và quản lý để bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn khi hạ tầng viễn thông chuyển sang thế hệ mới.