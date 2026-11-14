'Dung ma ma ác nhất màn ảnh', cuộc sống đời thường ở tuổi 90 vẫn đi chợ, tự mua sắm

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh "Dung ma ma" Lý Minh Khải đi mua sắm đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Ở tuổi 90, bà vẫn tự mình đi chợ, lựa chọn các món ăn chế biến sẵn và những món ăn, sản phẩm từ vịt để mua về cho chắt.

Cuộc sống đời thường giản dị của nữ diễn viên. Ảnh VTC News

Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với trang phục đời thường giản dị, gọn gàng, bước đi vững vàng và trông khá khỏe mạnh.

Khi được người qua đường nhận ra và hỏi thăm sức khỏe, diễn viên Lý Minh Khải vui vẻ trò chuyện. Khi được hỏi về tình trạng răng miệng, bà hài hước cho biết, răng vẫn hoàn toàn ổn, đồng thời tiết lộ hệ tiêu hóa cũng hoạt động tốt. Trước những lời chúc từ mọi người, nữ diễn viên luôn giữ thái độ cởi mở, thân thiện và không hề tỏ ra xa cách.

Những năm qua, diễn viên Lý Minh Khải chọn rời xa ánh đèn sân khấu. Thỉnh thoảng, bà nhận tham gia đóng vai khách mời trong các phim như Mãn thương tiến thành, Giang thành cảnh sự, Cuộc sống tràn ngập ánh sáng...

Điều đáng quý nhất ở diễn viên Lý Minh Khải có lẽ là tinh thần sống độc lập. Dù đã 90 tuổi, bà vẫn cố gắng tự làm những việc trong khả năng, từ đi chợ đến sử dụng phương tiện công cộng và hạn chế làm phiền con cái. Lối sống giản dị, chủ động cùng tinh thần lạc quan giúp bà nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ khán giả.

Nhắc đến diễn viên Lý Minh Khải, khán giả sẽ nhớ đến Dung ma ma - nhân vật phản diện nổi tiếng trong Hoàn Châu cách cách. Vai diễn của bà người từng trở thành “nỗi ám ảnh tuổi thơ” của nhiều thế hệ. Trái ngược hình ảnh tàn ác trên màn ảnh, Dung ma ma ngoài đời được khán giả nhận xét là thân thiện, hòa nhã và phúc hậu.

Hiện tại, diễn viên Lý Minh Khải sống cùng chồng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Bà gặp chồng, một giáo viên trung học, vào thập niên 1960. Ngay lần đầu gặp, diễn viên Lý Minh Khải từng thẳng thắn chia sẻ với bạn trai về gia cảnh khốn khó của mình.

Dung ma ma - nhân vật phản diện nổi tiếng trong Hoàn Châu cách cách. Ảnh VTC News

Tuy nhiên, ông không nản lòng mà quyết tâm cùng bà xây dựng tổ ấm nhỏ. Chính điều này khiến nữ diễn viên xúc động, muốn gắn bó với ông trọn đời. Hai người có một con trai và một con gái, đều không theo nghiệp nghệ thuật. Con trai bà làm việc trong lĩnh vực luật và giảng dạy tại một trường đại học.

Lý Minh Khải sinh năm 1936 ở Đan Đông, Liêu Ninh. Năm 11 tuổi, cha qua đời, bà là con gái lớn trong gia đình nên phải nghỉ học để gánh bớt trách nhiệm với mẹ. Nhờ có giọng hát tốt, Lý Minh Khải được tuyển vào đội tuyên truyền của ngành đường sắt. Năm 18 tuổi, bà chuyển tới Bắc Kinh, gia nhập đoàn văn công đường sắt.

Năm 1960, bà tham gia bộ phim 12 lần tàu, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Sau đó, Lý Minh Khải trải qua nhiều năm hoạt động sân khấu trước khi gây tiếng vang với vai Dung ma ma trong Hoàn Châu cách cách.

Nhân vật này mưu mô, tàn ác nhưng trung thành với chủ, được nữ nghệ sĩ thể hiện chân thực đến mức khiến nhiều khán giả ghét cả nhân vật lẫn người đóng.

Theo China News, sau khi Hoàn Châu cách cách phát sóng, Lý Minh Khải từng gặp những tình huống khó xử khi ra ngoài. Bà kể có lúc đi chợ mua thức ăn, bà bị tiểu thương ném trứng, đi xe buýt thì bị người khác gây khó dễ.

Nữ diễn viên Lý Minh Khải, nổi tiếng với vai diễn Dung ma ma trong phim "Hoàn Châu Cách Cách". Ảnh VieON/Xinhua

Đáng nhớ nhất là câu chuyện xảy ra vào năm 2000 khi diễn viên Lý Minh Khải ngồi taxi tới một sự kiện, tài xế nhận ra bà là người đóng Dung ma ma. Theo lời nữ diễn viên kể, người lái xe nói: “Biết trước là bà, tôi nhất định không chở". Người đàn ông thậm chí còn kể vì quá tức nhân vật này mà từng suýt đập ti vi.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ xem đây là những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp. Theo bà, niềm vui của người làm nghệ thuật là được khán giả nhớ đến.

Ngoài Hoàn Châu cách cách, Lý Minh Khải còn tham gia nhiều tác phẩm như Thủy Hử, Thần điêu đại hiệp (2006) và một số bộ phim truyền hình khác. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng bà yêu nghề diễn và muốn tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật khi còn minh mẫn, khỏe mạnh.