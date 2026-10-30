Đừng làm điều này trên iPhone nữa

Người dùng có thể vuốt nhẹ đáy màn hình để xem các ứng dụng đang chạy nền. Ảnh: Apple.

Nhiều người có thói quen mở trình đa nhiệm rồi vuốt tắt từng ứng dụng sau khi sử dụng. Họ suy nghĩ rằng điện thoại sẽ bớt hoạt động và tiết kiệm pin hơn.

Tuy nhiên, trên smartphone hiện đại, hệ điều hành đã có cơ chế quản lý ứng dụng không hoạt động. Thao tác này nhờ vậy thường không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Steven Athwal, nhà sáng lập kiêm CEO công ty công nghệ tân trang The Big Phone Store, cho rằng việc buộc đóng ứng dụng không giúp tiết kiệm pin như nhiều người nghĩ.

Ritesh Chugh, phó giáo sư tại Đại học Central Queensland (Australia), cũng giải thích rằng iOS và Android có thể đưa ứng dụng nhàn rỗi vào trạng thái tạm ngưng. Khi đó, ứng dụng không tiếp tục sử dụng bộ xử lý như khi đang hoạt động, nên việc để chúng xuất hiện trong danh sách ứng dụng gần đây không đồng nghĩa với việc tất cả đang liên tục tiêu hao pin.

Khi người dùng chuyển sang ứng dụng khác, hệ điều hành thường giữ ứng dụng trước đó ở trạng thái có thể tiếp tục sử dụng mà không cần tải lại toàn bộ. Danh sách ứng dụng gần đây chủ yếu giúp người dùng chuyển đổi nhanh, không phải danh sách những chương trình đang hoạt động liên tục.

Nếu vuốt tắt một ứng dụng rồi mở lại ngay sau đó, điện thoại phải khởi chạy ứng dụng từ đầu, tải lại giao diện và có thể thực hiện thêm các tác vụ xử lý dữ liệu. Quá trình này tiêu thụ tài nguyên của bộ xử lý và bộ nhớ, khiến việc đóng rồi mở lại liên tục không nhất thiết tiết kiệm năng lượng.

Nhiều thương hiệu khác như Samsung, Google cũng khuyến cáo tương tự. Ảnh: Howtogeek.

Theo hướng dẫn hỗ trợ của Apple, người dùng chỉ nên đóng ứng dụng trên iPhone khi ứng dụng không phản hồi. Hãng cho biết việc đóng toàn bộ ứng dụng không cải thiện hiệu suất thiết bị. Ứng dụng gần đây chỉ sử dụng tài nguyên khi đang hoạt động hoặc thực hiện một số tác vụ nền cụ thể.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa mọi ứng dụng chạy nền đều vô hại. Một số ứng dụng vẫn có thể thực hiện các tác vụ như cập nhật dữ liệu, sử dụng vị trí hay duy trì kết nối.

Thay vì vuốt tắt mọi ứng dụng, người dùng nên xác định chương trình nào thực sự tiêu hao pin. Trên điện thoại Android, Google hướng dẫn mở phần Cài đặt, chọn Pin rồi vào mục Mức sử dụng pin để xem mức tiêu thụ theo ứng dụng. Nếu một ứng dụng có mức sử dụng nền cao bất thường, người dùng có thể điều chỉnh quyền hoạt động nền hoặc buộc dừng ứng dụng đó.

Với điện thoại Samsung Galaxy, người dùng có thể vào Cài đặt, chọn Chăm sóc thiết bị, Pin và Giới hạn sử dụng nền để đưa những ứng dụng ít dùng vào chế độ ngủ hoặc ngủ sâu. Theo Samsung, ứng dụng ngủ sâu sẽ không chạy nền và chỉ hoạt động khi người dùng mở lại. Tuy nhiên, thông báo hoặc cập nhật từ các ứng dụng này có thể bị trì hoãn.

Do đó, người dùng cần cân nhắc trước khi hạn chế các ứng dụng nhắn tin, email, báo thức hoặc những dịch vụ cần hoạt động liên tục. Việc tiết kiệm pin không nên đánh đổi bằng các thông báo quan trọng bị bỏ lỡ.

Nếu điện thoại hao pin nhanh, người dùng nên kiểm tra thống kê pin trước khi thay đổi thói quen sử dụng. Độ sáng màn hình, thời gian bật màn hình, ứng dụng tiêu thụ nhiều tài nguyên, kết nối mạng yếu và quyền truy cập vị trí đều có thể ảnh hưởng đến thời lượng pin.

Samsung khuyến nghị kiểm tra các ứng dụng có mức tiêu thụ pin cao, đưa ứng dụng ít sử dụng vào chế độ ngủ và bật chế độ tiết kiệm pin khi cần. Google cũng khuyên người dùng xem mức tiêu thụ theo ứng dụng, thay vì mặc định buộc dừng mọi chương trình.