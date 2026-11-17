Câu chuyện của tuyển Tây Ban Nha sau khi chuỗi 43 trận bất bại bị chấm dứt là một góc nhìn đáng suy ngẫm. HLV Luis de la Fuente không xem thất bại là lý do để phủ nhận những gì đội bóng đã làm được. Ông bày tỏ niềm tự hào và sự biết ơn dành cho các cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh giá trị của hành trình mà toàn đội đã trải qua. Một kỷ lục có thể dừng lại, nhưng những thành quả tạo nên nó vẫn còn nguyên giá trị.

De la Fuente nhấn mạnh: “Tôi chỉ có những lời tự hào và biết ơn dành cho các cầu thủ, đồng thời trân trọng những gì toàn đội đã đạt được. Tôi tự hào về hành trình tuyệt vời này và những điều còn ở phía trước”.

Sau khi đứt chuỗi 27 trận bất bại, HLV Kim Sang Sik đứng trước hành trình mới cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Tuyển Việt Nam cũng từng đứng trước thời điểm tương tự. Trận thua Thái Lan 0-2 tại FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đây là hành trình bắt đầu sau thất bại 1-2 trước chính Thái Lan trong trận giao hữu ngày 10/9/2024.

Con số 27 không chỉ là một thống kê đẹp. Đó còn là minh chứng cho sự ổn định của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Từ một tập thể cần thời gian để tìm lại sự tự tin, đội tuyển dần xây dựng được bản lĩnh thi đấu, duy trì kết quả tích cực và chinh phục những mục tiêu quan trọng. Chuỗi bất bại ấy cũng trở thành kỷ lục của bóng đá Đông Nam Á, cho thấy những bước tiến đáng kể của đội tuyển trong giai đoạn vừa qua.

Tuy nhiên, bóng đá không có chỗ cho sự thỏa mãn quá lâu. Thất bại trước Thái Lan cho thấy mọi chuỗi thành tích đều có điểm kết thúc, bất kể đội bóng đã chơi tốt đến đâu trong quá khứ. Kỷ lục 27 trận không thua không thể trở thành tấm lá chắn trước những thử thách mới. Ngược lại, đây là thời điểm HLV Kim Sang Sik cần nhìn lại đội bóng, đánh giá những hạn chế và tìm ra phương án để tuyển Việt Nam tiếp tục tiến lên.

Điều đáng chờ đợi lúc này là cách nhà cầm quân người Hàn Quốc làm mới đội tuyển. Sau những thành công đã có, tuyển Việt Nam cần thêm những phương án chiến thuật, sự cạnh tranh trong đội hình và những nhân tố đủ khả năng tạo khác biệt. Một tập thể muốn duy trì vị thế không thể chỉ dựa vào những gì từng làm được. Các đối thủ cũng sẽ nghiên cứu kỹ hơn, chuẩn bị tốt hơn và tìm cách khai thác những điểm yếu của đội tuyển.

Với HLV Kim Sang Sik, chuỗi 27 trận bất bại là một dấu mốc quan trọng trong hành trình dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhưng không phải đích đến cuối cùng. Giá trị của một nhà cầm quân không chỉ nằm ở việc tạo ra những kỷ lục, mà còn ở khả năng đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi thành tích ấy khép lại.

Kỷ lục Đông Nam Á vẫn còn đó như một dấu mốc đáng nhớ, còn chặng đường tiếp theo mới là điều quyết định đội bóng có thể tiến xa đến đâu. Với HLV Kim Sang Sik, một hành trình mới đã bắt đầu từ chính thất bại này.