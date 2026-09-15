Dựng 'lá chắn' phối hợp, chặn tội phạm ma túy có vũ khí xuyên biên giới

Ngày 15/9, tại bản Cha Lo (xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khăm Muồn và Công an tỉnh Khăm Muồn (Lào) tổ chức diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí qua biên giới Việt Nam - Lào.

Đại biểu các cơ quan chức năng hai bên tham gia chỉ đạo, theo dõi cuộc diễn tập. (Ảnh: Đình Tiến)

Tham dự và chỉ đạo diễn tập có lãnh đạo Bộ đội Biên phòng hai nước, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào, chính quyền tỉnh Khăm Muồn, tỉnh Quảng Trị cùng đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của hai bên.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, biểu dương Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ diễn tập.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị phát biểu chỉ đạo diễn tập. (Ảnh: Đình Tiến)

Theo Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, cuộc diễn tập là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, tin cậy và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào; đồng thời thể hiện sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và các lực lượng chức năng của Lào duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm soát và đấu tranh với các loại tội phạm. Những hoạt động này góp phần giữ vững ổn định trên tuyến biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vẫn diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình hiểm trở, khu vực cửa khẩu, đường mòn qua biên giới để hoạt động; khi bị phát hiện, bắt giữ, một số đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng. Đây cũng là tình huống được xây dựng trong cuộc diễn tập lần này.

Các lực lượng phối hợp triển khai đội hình, xử lý tình huống tội phạm ma túy có vũ khí trong cuộc diễn tập liên hợp. (Ảnh: Đình Tiến)

Theo kịch bản, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động chuyên nghiệp do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, có sự tham gia của các đối tượng người Việt Nam và Lào.

Các đối tượng vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về tập kết tại khu vực biên giới các tỉnh Khăm Muồn, Sạ Vẳn Na Khệt, Salavan và Bô Ly Khăm Xay của Lào, sau đó tìm cách đưa ma túy vào nội địa Việt Nam để vận chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Các lực lượng phối hợp triển khai đội hình, xử lý tình huống trong diễn tập liên hợp đấu tranh với tội phạm ma túy có vũ khí qua biên giới Việt Nam - Lào. (Ảnh: Đình Tiến)

Trước tình huống trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn và Công an tỉnh Khăm Muồn triển khai kế hoạch đấu tranh, tổ chức lực lượng truy bắt các đối tượng.

Tình huống các lực lượng phối hợp bắt giữ các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bỏ chạy vào biên giới Việt Nam. (Ảnh: Đình Tiến)

Cuộc diễn tập được triển khai qua 3 giai đoạn, với 6 vấn đề huấn luyện, tập trung thể hiện khả năng tham mưu, chỉ huy, tổ chức lực lượng và hiệp đồng xử lý tình huống giữa các lực lượng chức năng hai nước.

Trong đó, tình huống các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bỏ chạy vào khu vực biên giới Việt Nam được xử lý trên cơ sở phối hợp giữa các lực lượng. Qua đó, các phương án trao đổi thông tin, phối hợp truy bắt, kiểm soát khu vực và xử lý tình huống phát sinh trên tuyến biên giới được thực hành sát với yêu cầu thực tế.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Đình Tiến)

Kết thúc diễn tập, các nội dung được thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị và phương tiện.

Đáng chú ý, thông qua diễn tập, năng lực tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng bảo vệ biên giới và các lực lượng chức năng hai nước tiếp tục được nâng cao. Đây cũng là cơ sở để bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí.

Kết quả diễn tập không chỉ có ý nghĩa về mặt huấn luyện, mà còn góp phần tăng cường sự tin cậy, phối hợp thực chất giữa các lực lượng thực thi nhiệm vụ ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Trong bối cảnh các loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng có phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, việc duy trì cơ chế trao đổi thông tin và phối hợp xử lý tình huống có ý nghĩa quan trọng trong chủ động phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa.

Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Đình Tiến)

Ghi nhận thành tích trong tổ chức và tham gia diễn tập, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân thuộc BĐBP tỉnh Quảng Trị.

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng kinh phí 1 tỷ đồng cho Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn để mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ.

Hoạt động diễn tập tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, hữu nghị và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng Việt Nam - Lào trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự và đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, an toàn và phát triển.