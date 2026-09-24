Dùng kiếm đe dọa, ép viết giấy nợ 2,4 triệu đồng

Công an phường Từ Liêm, Hà Nội vừa điều tra, xác minh làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Hoàng Lý Hải (SN 2007) trú phường Từ Liêm.

Trước đó vào ngày 11-9-2026, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận trình báo của anh L.A.L (SN 2006) trú tại phường Từ Liêm về việc bị Hoàng Lý Hải có hành vi đe dọa, ép anh L. và anh S.A.K ký giấy xác nhận vay khoản tiền 2,4 triệu đồng.

Theo trình báo của anh L, anh tìm việc trên mạng xã hội Facebook và thấy tài khoản “Karaoke Fantasy” đăng thông tin tuyển nhân viên phục vụ trong cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke với mức lương khởi điểm 8 triệu đồng/tháng, có hỗ trợ đi lại, ăn ở.

Ngày 10-9, anh L cùng anh K. được Hải đưa về một căn nhà tại ngõ 17 Phú Đô, phường Từ Liêm. Tại đây, Hải yêu cầu hai người trả 3,2 triệu đồng tiền công đưa đón.

Đối tượng Hoàng Lý Hải tại nơi xảy ra vụ việc

Do anh L chỉ có 800.000 đồng, nên Hải đã yêu cầu trả 2,4 triệu đồng và buộc hai người ký giấy xác nhận khoản tiền này.

Khi hai người không đồng ý, Hải lấy một thanh kiếm dài khoảng 1m hướng về phía tờ giấy, đe dọa, buộc hai người phải ký. Hải còn giữ chìa khóa xe máy của anh K, và yêu cầu trả tiền mới được nhận lại.

Tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương xác minh thông tin, triệu tập Hải đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan Công an, Hải đã thừa nhận hành vi sử dụng kiếm để đe dọa, ép ký giấy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Lý Hải để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Qua vụ việc, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân, nhất là người lao động có nhu cầu tìm việc, cần thận trọng trước các thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội; chủ động xác minh rõ người tuyển dụng, địa chỉ, công việc, mức lương và các khoản chi phí phát sinh.

Người dân không nên tùy tiện chuyển tiền, đặt cọc hoặc giao giấy tờ tùy thân, tài sản, phương tiện cho người không rõ lai lịch.

Khi phát hiện dấu hiệu bị đe dọa, cưỡng ép, giữ tài sản hoặc đưa đến địa điểm bất thường, cần nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi nguy hiểm và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Đề nghị người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ, chủ động phòng ngừa và kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.