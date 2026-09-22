Dùng kiếm chém chết người từ mâu thuẫn nẹt pô xe máy

Rạng sáng 21/9, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tin báo về vụ án mạng xảy ra tại khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ, xã Chư A Thai. Nạn nhân Rmah Tại (SN 2007) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; một người khác bị thương đang được điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ điều tra khu vực 7 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy xét.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh Công an Gia Lai.

Theo kết quả xác minh ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh thiếu niên đều ngụ xã Chư A Thai liên quan việc nẹt pô xe máy. Khoảng 23 giờ ngày 20/9, nhóm của Rcom Bình (SN 2008) đang ngồi trước một quán billiards tại làng Glung Mơ Lang, xã Chư A Thai thì thấy hai xe máy chở 4 người đi ngang qua và nẹt pô.

Sau đó, nhóm này rủ nhau tìm những người trên để đánh nhau, sau đó về nhà chuẩn bị hung khí.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 21/9, nhóm của Bình đến khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ và gặp nhóm của Siu Chun đều ngụ ở xã Chư A Thai đang uống rượu. Hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc đánh nhau, Rmah Phú (SN 2009) dùng kiếm chém vào vùng cổ Rmah Tại, sau đó tiếp tục gây thương tích cho Rơ Ô Hải (SN 2006). Anh Tại bỏ chạy khoảng 40m thì ngã xuống.

Quá trình xô xát, Nay Thul (SN 2010) cũng dùng dao tự chế dài 1,6 m đánh trúng tay Rmah Tiếu (SN 2009).

Rmah Tại được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Rơ Ô Hải đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi giết người; đồng thời thu giữ hung khí, tang vật và tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan.