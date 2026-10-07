Dùng khăn mặt kiểu này, làn da của bạn sẽ nhanh xuống cấp, lão hóa 'không phanh'

Dưới đây là 5 sai lầm khi dùng khăn mặt mà bạn nên tránh để bảo vệ làn da.

Chà xát mạnh và lau mặt quá khô

Sau khi rửa mặt, nhiều người có thói quen dùng khăn chà xát để nhanh chóng loại bỏ nước trên da. Tuy nhiên, ma sát mạnh có thể làm tổn thương lớp biểu bì, khiến da khô ráp, nhạy cảm và dễ kích ứng hơn.

Đặc biệt với làn da đang bị mụn hoặc viêm, việc chà xát liên tục có thể làm tình trạng khó chịu trở nên nghiêm trọng hơn. Thay vì lau mạnh, nên dùng khăn mềm thấm nhẹ nước trên da.

Một sai lầm khác là cố lau đến khi da hoàn toàn khô. Sau khi rửa mặt, da vẫn cần duy trì một lượng ẩm nhất định để hạn chế cảm giác khô căng. Vì vậy, chỉ nên dùng khăn thấm nhẹ, sau đó nhanh chóng thực hiện các bước dưỡng da tiếp theo.

Dùng một chiếc khăn cho quá nhiều mục đích

Vì tiện lợi, không ít người dùng chung một chiếc khăn để lau mặt, lau tay hoặc lau cơ thể. Tuy nhiên, đây là thói quen không phù hợp với làn da mặt vốn nhạy cảm hơn.

Khăn tiếp xúc với nhiều vùng da có thể mang theo bụi bẩn, mồ hôi và vi sinh vật từ khu vực này sang khu vực khác. Với người có làn da dễ nổi mụn hoặc kích ứng, việc sử dụng khăn riêng cho mặt sẽ giúp hạn chế những yếu tố không cần thiết tiếp xúc với da.

Tốt nhất, khăn mặt nên được sử dụng riêng, không dùng chung với khăn tắm hoặc khăn lau tay.

Dùng khăn mặt sai cách có thể khiến da lão hóa nhanh chóng

Treo khăn ẩm trong phòng tắm

Một chiếc khăn mặt vừa sử dụng xong thường chứa độ ẩm và nếu tiếp tục được treo trong phòng tắm kín, ẩm và kém thông thoáng, khăn có thể lâu khô và xuất hiện mùi khó chịu.

Đây cũng là môi trường thuận lợi để vi sinh vật phát triển. Khi khăn được sử dụng trở lại trên da mặt, những yếu tố này có thể góp phần làm da dễ kích ứng hoặc nổi mụn hơn.

Sau khi dùng, nên giặt và phơi khăn ở nơi khô thoáng, có sự lưu thông không khí. Không nên cuộn hoặc treo khăn ướt trong không gian kín rồi tiếp tục sử dụng vào lần sau.

Dùng khăn mặt quá lâu mà không thay

Ngay cả khi được giặt thường xuyên, khăn vẫn có thể tích tụ bụi bẩn và vi sinh vật theo thời gian. Vì vậy, việc khăn nhìn còn sạch không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng mãi.

Bài gốc khuyến nghị thay khăn mặt định kỳ khoảng 1 - 2 tháng/lần, đồng thời giặt khăn sau 1 - 2 lần sử dụng. Tuy nhiên, nếu khăn xuất hiện mùi, đổi màu, trở nên thô ráp hoặc khó làm sạch, nên thay sớm hơn.

Khi mua khăn mới, nên ưu tiên chất liệu mềm, thấm hút tốt và ít gây ma sát. Cotton, bamboo hoặc microfiber có thể là những lựa chọn đáng cân nhắc. Với da nhạy cảm, cần tránh các loại khăn quá thô hoặc có bề mặt dễ gây cọ xát.

Chọn khăn phù hợp và vệ sinh đúng cách

Với người có làn da mụn, đang viêm hoặc dễ kích ứng, khăn mặt dùng một lần có thể là một lựa chọn để hạn chế việc tái sử dụng khăn. Tuy nhiên, nên ưu tiên sản phẩm mềm mại, không có hương liệu và đến từ thương hiệu đáng tin cậy.

Nếu tiếp tục sử dụng khăn vải, điều quan trọng nhất vẫn là vệ sinh và bảo quản đúng cách. Khăn nên được giặt thường xuyên bằng chất tẩy rửa phù hợp, phơi ở nơi thông thoáng và đảm bảo khô hoàn toàn trước khi sử dụng lại.