Dùng keo 502 dán đồ chơi, bé 11 tuổi gặp tai nạn nguy hiểm ở mắt

Keo dính chặt mi mắt, trẻ không thể mở mắt

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, bệnh nhi 11 tuổi được gia đình đưa đến Khoa Mắt sau khi gặp tai nạn trong lúc sử dụng keo 502 để dán đồ chơi.

Trong quá trình sử dụng, keo dính vào mắt phải khiến hai bờ mi của trẻ bị kết dính, không thể mở mắt như bình thường. Đây là tình trạng cần được can thiệp y tế bởi keo 502 có đặc tính kết dính nhanh và rất chắc khi tiếp xúc với độ ẩm.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành xử trí, lấy toàn bộ dung dịch keo 502 đã đóng khô trong mắt bệnh nhi.

Tai nạn trên là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ những vật dụng quen thuộc trong gia đình. Keo dán nhanh thường được sử dụng để sửa chữa đồ dùng, đồ chơi nhưng nếu bất cẩn, hóa chất này có thể trở thành tác nhân gây chấn thương, đặc biệt đối với trẻ em.

Keo dán dính chặt mắt bệnh nhi - Ảnh BVCC

Keo 502 dính vào mắt nguy hiểm như thế nào?

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, keo 502 là loại keo dán nhanh, có khả năng kết dính mạnh khi tiếp xúc với độ ẩm. Khi tiếp xúc với vùng mắt, keo có thể khiến hai bờ mi dính chặt vào nhau, gây kích ứng và tổn thương các mô nhạy cảm quanh mắt.

Trong một số trường hợp, giác mạc và kết mạc cũng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt nếu người bệnh cố gắng dùng tay banh mắt, bóc hoặc cạo lớp keo đã khô. Những thao tác này có thể làm tổn thương thêm mi mắt và các cấu trúc bảo vệ nhãn cầu.

Ở trẻ em, nguy cơ càng đáng lưu ý. Khi gặp sự cố, trẻ thường hoảng sợ, có phản xạ dụi mắt hoặc cố mở mắt bằng tay. Trẻ nhỏ cũng có thể không diễn đạt chính xác cảm giác đau, rát và khó chịu, khiến người lớn khó đánh giá mức độ tổn thương ban đầu.

Do đó, khi phát hiện trẻ bị keo 502 dính vào mắt, phụ huynh cần bình tĩnh, tránh các thao tác can thiệp tùy tiện và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt.

Tuyệt đối không dùng acetone, cồn để tẩy keo

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí khuyến cáo, khi keo 502 dính vào mắt, việc sơ cứu đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ tổn thương.

Trước hết, phụ huynh tuyệt đối không cố banh hai mi mắt đang bị dính chặt. Việc kéo, tách mi bằng lực có thể gây tổn thương mi mắt và các mô xung quanh.

Không tự ý bóc, cạo hoặc kéo lớp keo bằng tay, nhíp hay các vật sắc nhọn. Đặc biệt, không sử dụng acetone, cồn hoặc hóa chất tẩy rửa để làm tan keo vì những chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt.

Nếu hóa chất vẫn còn tiếp xúc với mắt, có thể nhẹ nhàng rửa bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, không tạo áp lực mạnh và không cố mở mi mắt đang dính chặt. Sau đó, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được thăm khám và xử trí. Không chờ keo tự bong hoặc áp dụng các mẹo dân gian tại nhà.

Phòng tai nạn từ những vật dụng quen thuộc

Để hạn chế tai nạn sinh hoạt liên quan đến keo dán và hóa chất gia dụng, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí khuyên, phụ huynh cần bảo quản keo 502 ngoài tầm với của trẻ. Không để trẻ tự ý sử dụng các loại keo dán nhanh khi chưa có sự giám sát của người lớn.

Bên cạnh đó, cần hướng dẫn trẻ không đưa keo, hóa chất hoặc những vật dụng có nguy cơ gây tổn thương đến gần mắt. Sau khi sử dụng, người lớn phải đóng kín nắp, bảo quản sản phẩm trong bao bì phù hợp và đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Những tai nạn như keo 502 dính vào mắt có thể xảy ra chỉ trong tích tắc. Sự chủ động phòng ngừa, nhận biết nguy cơ và đưa trẻ đi khám kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế tổn thương, bảo vệ thị lực và sức khỏe của trẻ.

5 điều tuyệt đối không làm khi keo 502 dính vào mắt

- Không cố banh hai mi mắt đang bị dính chặt.

- Không dùng tay, nhíp hoặc vật sắc nhọn bóc lớp keo.

- Không nhỏ acetone, cồn hay hóa chất tẩy rửa vào mắt.

- Không dụi mắt hoặc tạo áp lực mạnh khi rửa mắt.

- Không chờ keo tự bong, cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt để được xử trí.