Dùng keo 502 dán đồ chơi, bé 11 tuổi gặp sự cố nghiêm trọng ở mắt

Ngày 10/11, đại diện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hai bờ mi bị kết dính do keo 502 gây đau đớn, khiến trẻ không thể mở mắt. Các bác sĩ đã tiến hành xử trí, loại bỏ phần keo đã đóng khô quanh mắt và trong mắt bệnh nhi.

Theo bác sĩ, đây là tai nạn sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mắt, thậm chí ảnh hưởng đến thị lực nếu không được xử trí kịp thời.

Keo dinh chặt khiến bệnh nhi không thể mở mắt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Keo 502 dính vào mắt nguy hiểm như thế nào?

Keo 502 là loại keo dán nhanh, có khả năng kết dính rất mạnh khi tiếp xúc với độ ẩm. Khi vô tình dính vào mắt, keo có thể khiến hai bờ mi dính chặt, gây kích ứng, tổn thương vùng da quanh mắt và các mô nhạy cảm.

Đáng lo ngại hơn, trong một số trường hợp, giác mạc và kết mạc cũng có thể bị ảnh hưởng. Việc cố gắng banh mắt, bóc hoặc cạo lớp keo đã khô có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Đối với trẻ em, nguy cơ càng đáng lưu ý bởi trẻ thường hoảng sợ, có phản xạ dụi mắt hoặc chưa biết cách xử trí khi gặp sự cố. Vì vậy, phụ huynh cần bình tĩnh và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí đúng cách.

Cần làm gì khi trẻ bị keo 502 dính vào mắt?

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

Không cố banh hai mi mắt: Tuyệt đối không dùng lực kéo hoặc tách hai bờ mi đang dính chặt vì có thể gây tổn thương mi mắt và các mô xung quanh.

Không tự bóc hoặc cạo keo: Không sử dụng nhíp, móng tay hay vật sắc nhọn để lấy lớp keo ra khỏi mắt trẻ.

Không sử dụng dung môi tẩy keo: Tuyệt đối không nhỏ acetone, cồn hoặc các hóa chất tẩy rửa vào mắt vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng.

Rửa nhẹ nhàng nếu hóa chất còn tiếp xúc với mắt: Có thể dùng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để rửa nhẹ, không tạo áp lực mạnh và không cố mở mi mắt đang bị dính.

Nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế: Cần thăm khám tại cơ sở có chuyên khoa mắt, không chờ keo tự bong hoặc tự ý áp dụng các mẹo xử trí tại nhà.

Chủ động phòng tránh tai nạn từ những thói quen nhỏ

Để hạn chế những tai nạn tương tự, phụ huynh cần lưu ý:

- Bảo quản keo 502 và các loại hóa chất gia dụng ngoài tầm với của trẻ.

- Không để trẻ tự ý sử dụng keo dán nhanh khi không có sự giám sát của người lớn.

- Hướng dẫn trẻ không đưa keo, hóa chất hoặc các vật dụng nguy hiểm đến gần mắt.

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, đóng kín nắp và bảo quản sản phẩm đúng cách sau khi sử dụng.

Tai nạn do keo 502 dính vào mắt có thể xảy ra từ những hoạt động vui chơi, sinh hoạt tưởng chừng rất bình thường. Vì vậy, sự chủ quan của người lớn trong việc quản lý các vật dụng gia đình có thể khiến trẻ đối mặt với những rủi ro đáng tiếc.

Phụ huynh hãy luôn giám sát trẻ khi sử dụng các loại keo dán, hóa chất gia dụng và chủ động trang bị kiến thức sơ cứu cần thiết. Phát hiện sớm, xử trí đúng cách và đưa trẻ đi khám kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp bảo vệ đôi mắt và thị lực của trẻ.