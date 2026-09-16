Dùng hung khí giết người cùng thôn rồi tự sát

Vào trưa nay (16/9), tại xã Tiên Minh (TP Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong. Đáng chú ý, sau khi sát hại nạn nhân, người gây ra vụ việc cũng tự sát nhưng được gia đình phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ án nói trên, Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin ban đầu vụ việc xảy ra tại xã Tiên Minh.

Trước đó, vào khoảng 10h10 cùng ngày, tại nhà bà Q.T.N (SN 1958, trú tại thôn Quang Phục, xã Tiên Minh), bà Trần Thị Thiếp (SN 1957, trú cùng thôn Quang Phục) dùng dao đâm vào vùng ngực bà N khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, bà Trần Thị Thiếp cũng tự sát và được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khu vực xảy ra vụ án mạng tại thôn Quang Phục. Ảnh: TL.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt nơi xảy ra vụ việc, phong tỏa hiện trường và nhanh chóng cấp báo về cơ quan chức năng TP Hải Phòng thưc hiện công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã Tiên Minh cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.