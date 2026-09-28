Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn, 2 anh em vào tù

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tuyên phạt 2 bị cáo cùng trú xã Diên Điền, phạm tội giết người. Cụ thể: Dương Quốc Thắng (sinh năm 1994) 9 năm tù; Dương Quốc Toàn (sinh năm 1992, anh ruột Thắng) 7 năm tù.

Theo hồ sơ, trước đây, anh T.L.M.M có quan hệ tình cảm và sống như vợ chồng với chị P.T.M.K (cùng trú xã Diên Điền) nhưng sau đó chia tay. Khi biết chị K. có quan hệ tình cảm với Thắng, M. đã ghen tuông, dẫn tới mâu thuẫn. Tối 3-3-2025, M. đến nhà anh N.T.L (ở cùng xã) chơi và kể việc Thắng hay gây sự vì M. là người yêu cũ của chị K. Nghe vậy, anh L. bảo đi nói chuyện với Thắng. Khi cả hai tới phòng trọ của chị K., thấy Thắng và chị K. đang ăn cơm, M. dùng mũ bảo hiểm đánh Thắng thì Thắng tránh được, bỏ chạy ra ngoài. Anh L. cản Thắng không được. M. lấy con dao trong nhà chị K. đuổi theo Thắng nhưng không kịp.

Quang cảnh phiên tòa.

Thắng về nhà, nhờ Toàn đi hỗ trợ. Cả hai đến phòng trọ của chị K. Trên đường, Thắng và Toàn nhìn thấy M. và anh L. đang đứng nói chuyện liền lao đến đánh. M. ném đá về phía Thắng nhưng không trúng. Thắng dùng cây gỗ đánh 3 cái vào vùng đầu, sườn M., gây tổn thương cơ thể 49% (thương tích được xác định gây nguy hiểm đến tính mạng). Thắng còn đánh 1 cái vào lưng anh L. Toàn cũng dùng mũ bảo hiểm đánh anh L. Anh L. cầm dao rượt đuổi Thắng thì Thắng nhặt con dao ở tiệm gần đó, chém vào tay anh L. 2 cái, gây tổn thương cơ thể 2%.

Hai bị cáo trước tòa.

Ngày 10-3-2025, M. và anh L. có đơn yêu cầu khởi tố, sau đó, anh L. rút đơn. Gia đình Thắng và Toàn đã bồi thường cho M. 25 triệu đồng, M. không yêu cầu bồi thường thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo.