Dùng hợp đồng góp vốn giả đi kiện đòi hơn 48 tỷ đồng: Nữ quoái lộ cho vay lãi suất hơn 112%/năm

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L. (SN 1963, trú tại phường Hòa Cường) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng.

Đối tượng Trần Thị Hồng (áo đỏ) - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Theo đó, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L. vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà N.T.H.L. thanh toán lên đến 20,5 tỷ đồng.

Biết gia đình bà N.T.H.L. có thửa đất rộng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám, đứng tên con trai bà N.T.H.L. là ông N.A.K., Hồng đã tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không thể triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà N.T.H.L. và ông N.A.K. ký xác nhận.

Đáng chú ý, chỉ trong một năm, khoản nợ 20,5 tỷ đồng đã bị đẩy lên 48,625 tỷ đồng. Cụ thể, sau 6 tháng, số tiền tăng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”, sau đó tiếp tục tăng lên 48,625 tỷ đồng vào tháng 3/2024 với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà N.T.H.L. không có khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn giả cách này để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 – Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Kết quả điều tra Công an TP Đà Nẵng xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép.

Số tiền thu lợi bất chính được Công an TP Đà Nẵng xác định là 24,025 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.