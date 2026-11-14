Dùng hợp đồng góp vốn dự án 'ma' để đòi nợ

Ngày 14/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng (SN 1982, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L (SN 1963, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) vay tiền. Trong quá trình giao dịch, người này còn cộng các khoản phát sinh từ những hoạt động làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi.

Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán đã lên tới 20,5 tỷ đồng.

Trần Thị Hồng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nhận thấy gia đình bà L. có thửa đất rộng khoảng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà là ông N.A.K, Hồng đã tìm cách chuyển khoản nợ thành quan hệ góp vốn đầu tư bất động sản.

Đáng chú ý, mặc dù biết khu đất đang có tranh chấp tại Tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng liên quan đến dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. cùng ông K. ký xác nhận.

Từ những thỏa thuận này, khoản tiền phải thanh toán liên tục tăng. Chỉ sau 6 tháng, con số 20,5 tỷ đồng được nâng lên 32 tỷ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”. Đến tháng 3/2024, số tiền tiếp tục tăng thành 48,625 tỷ đồng, với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà L. không còn khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên làm căn cứ khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo thỏa thuận.

Ngày 5/6/2026, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà L. về vụ việc. Quá trình xác minh, điều tra, dù Trần Thị Hồng phủ nhận việc cho vay tiền và khẳng định đây là hoạt động đầu tư thực tế, cơ quan Công an đã tiến hành thu thập, đối chiếu lời khai, tài liệu giao dịch, sao kê ngân hàng và dữ liệu điện tử để làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” tại khu đất nói trên hoàn toàn không có thật. Những khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần và bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là tiền lãi từ hoạt động cho vay.

Cụ thể, mức lãi suất được xác định lần lượt là 112,195%/năm và 103,9%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính được cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù bà L. chưa thanh toán các khoản lãi này, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc người vay thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa các khoản lãi vay trái pháp luật.