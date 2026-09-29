Dùng hợp đồng giả để lừa đảo, hai vợ chồng bị cáo lãnh án

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai, vào năm 2022, vợ chồng Khánh, Loan đã mua thửa đất tại khu phố 3, phường Tam Hiệp của ông Võ Tá Phúc (ở phường Tam Hiệp). Đến năm 2024, vợ chồng Khánh, Loan đã thế chấp thửa đất và tài sản gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Hoa (ở phường Tam Hiệp) để nhiều lần vay số tiền 1 tỷ đồng.

Sau đó, vợ chồng Khánh, Loan nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nên đã tự làm giả hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu trên. Cả hai cùng lăn tay, ký tên và Loan giả chữ ký của ông Võ Tá Phúc rồi đem thế chấp cho 4 bị hại để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Sự việc sau đó bị phát hiện và cả 2 bị cáo bị bắt giữ.