Dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm tại Trường Mầm non Phương Liệt

Trước thông tin phản ánh về thực phẩm có dấu hiệu bất thường tại Trường Mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt), tối 5-11, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được sự việc và tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hình ảnh thực phẩm có dấu hiệu bất thường. Ảnh cắt từ clip

Ngày mai (6-11), đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ trực tiếp kiểm tra và làm việc tại trường để nắm tình hình, rà soát việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo thông tin từ UBND phường Phương Liệt, sáng 5-11, trong quá trình giao nhận thực phẩm, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của Trường Mầm non Phương Liệt tiếp tục phát hiện thịt lợn do đơn vị cung ứng thực phẩm đưa tới biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan. Nhà trường đã không tiếp nhận, không đưa số thực phẩm này vào chế biến.

Đơn vị cung ứng sau đó thay thế bằng thực phẩm mới, bảo đảm chất lượng và yêu cầu về an toàn thực phẩm ngay đầu giờ sáng. Việc tổ chức bữa ăn bán trú vẫn diễn ra bình thường, không làm gián đoạn hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Trước đó, ngày 4-11, đại diện phụ huynh của nhà trường cũng đã phát hiện thực phẩm có biểu hiện bất thường trong quá trình giao nhận và báo cáo UBND phường Phương Liệt để kiểm tra, xác minh.

Ban giám hiệu nhà trường đã họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và đại diện cha mẹ học sinh các lớp, cùng sự tham gia của lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường.

Tại cuộc họp, Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và đại diện cha mẹ học sinh các lớp đề nghị nhà trường không tiếp tục sử dụng nguyên liệu thực phẩm của đơn vị cung ứng hiện tại, đồng thời lựa chọn đơn vị thay thế.

Sau khi phát hiện thực phẩm bất thường, một số phụ huynh đã đến trường đón con về. Ảnh: M.Hà

Trên cơ sở báo cáo của nhà trường, đề xuất phương án thay thế và tình hình thực tế, UBND phường nhận định, việc cung cấp nguyên liệu thực phẩm có nguy cơ cao không bảo đảm an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo, sự việc chưa có kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Chiều 5-11, Chủ tịch UBND phường Phương Liệt chủ trì cuộc họp với lãnh đạo phường, các đơn vị liên quan và ban giám hiệu các trường trên địa bàn để bàn biện pháp xử lý.

Tại cuộc họp, UBND phường thống nhất với đề xuất của Trường Mầm non Phương Liệt về việc dừng hợp đồng cung ứng thực phẩm với đơn vị hiện tại. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện, thông tin tới cha mẹ học sinh về việc dừng hợp đồng và dự kiến đơn vị cung ứng thay thế.

Cùng với việc thay thế đơn vị cung ứng, UBND phường yêu cầu hiệu trưởng các trường và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành, trong đó chú trọng kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm; điều kiện bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú; kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, địa phương báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

UBND phường cũng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong từng khâu, từng công đoạn tổ chức bữa ăn, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.

Một nhiệm vụ được UBND phường nhấn mạnh là chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan về tình hình và các biện pháp xử lý, khắc phục để cha mẹ học sinh nắm rõ, yên tâm và đồng thuận. Việc duy trì bữa ăn bán trú phải đi đôi với bảo đảm chất lượng và an toàn trong từng bữa ăn của trẻ.