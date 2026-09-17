Dừng hoạt động chợ Kim Liên để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

UBND phường Kim Liên khẳng định việc dừng hoạt động không phải là chấm dứt hoạt động của chợ mà nhằm khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an toàn cho người dân và các hộ kinh doanh.

Theo kế hoạch, ngày 17/9, UBND phường Kim Liên tổ chức lập biên bản, niêm phong, xử lý các hạng mục còn tồn đọng và quây tôn toàn bộ khuôn viên chợ. Ngày 21/9, phường dự kiến tháo niêm phong, kiểm kê, di chuyển tài sản còn tồn đọng về kho tạm. Từ tháng 10/2026, địa phương tiếp tục nghiên cứu phương án thiết kế chợ Kim Liên, báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án theo mô hình chợ dân sinh.

Một góc chợ Kim Liên. Ảnh: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

*Chợ hơn 30 năm tuổi dừng hoạt động vì tồn tại về phòng cháy, chữa cháy

Chợ Kim Liên bắt đầu hoạt động từ năm 1992, từ lâu là địa điểm kinh doanh, mua sắm quen thuộc của người dân trên địa bàn và là nơi mưu sinh của nhiều thế hệ tiểu thương. Sau hơn 30 năm khai thác, sử dụng, cơ sở hạ tầng chợ đã xuống cấp và còn một số tồn tại chưa bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Từ ngày 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chợ Kim Liên được bàn giao từ Ban Quản lý chợ Đống Đa về UBND phường Kim Liên quản lý. Sau khi tiếp nhận, địa phương tiếp tục duy trì hoạt động của chợ, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, ngày 13/5/2025, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xác định một số tồn tại, hạn chế về điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chợ. Ngày 10/6/2026, Công an thành phố Hà Nội có Văn bản số 8644/PCCC&CNCH-KV10 yêu cầu khắc phục các tồn tại, vi phạm. Ngày 22/6/2026, cơ quan chức năng ban hành Quyết định số 4928/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy tại chợ Kim Liên.

Ngày 28/7, UBND phường Kim Liên niêm yết công khai tại chợ biên bản kiểm tra và các văn bản liên quan của Công an thành phố. Trên cơ sở yêu cầu của cơ quan chức năng và kết quả rà soát thực tế, ngày 7/8/2026, UBND phường ban hành Thông báo số 516/TB-UBND về việc dừng hoạt động chợ để khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Kim Liên tiếp tục thông báo về việc dừng hoạt động chợ, tổ chức trao đổi, tiếp nhận ý kiến của các hộ kinh doanh. Ngày 9/9, lãnh đạo UBND phường trực tiếp gặp gỡ tiểu thương, thông tin về chủ trương, nguyên nhân, phương án triển khai và tiếp nhận các kiến nghị.

Ngày 11/9, UBND phường Kim Liên ban hành Kế hoạch số 391/KH-UBND về tổ chức dừng hoạt động chợ để khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy; trong đó xác định các bước xử lý, hỗ trợ di chuyển tài sản và quản lý khu vực chợ sau khi dừng hoạt động.

Việc tạm dừng chợ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các tiểu thương. Vì vậy, từ ngày 14 đến hết ngày 16/9, phường bố trí lực lượng dân quân, các tổ chức đoàn thể và Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng hỗ trợ miễn phí nhân công bốc dỡ, phương tiện vận chuyển hàng hóa, tài sản.

Từ 12 giờ ngày 14/9, chợ ngừng cung cấp điện, nước phục vụ hoạt động kinh doanh và không đưa thêm hàng hóa vào bên trong. Địa phương đồng thời bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế và hỗ trợ các hộ đưa tài sản ra khỏi khu vực chợ.

Đối với nhóm hàng khô có điều kiện bảo quản đơn giản, phường bố trí địa điểm lưu giữ tạm thời, không thu phí. UBND phường cũng cho biết không truy thu các khoản phí dịch vụ mà tiểu thương, hộ kinh doanh chưa nộp trong thời gian kinh doanh tại chợ; đồng thời rà soát nhu cầu, kết nối với các chợ dân sinh trên địa bàn và khu vực lân cận để giới thiệu địa điểm kinh doanh phù hợp.

Các hộ kinh doanh cũng được hỗ trợ duy trì kết nối với khách hàng thông qua “Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7”, hiện có hơn 5.800 thành viên.

Theo Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 11/9/2026, sau thời gian hỗ trợ các hộ kinh doanh di chuyển hàng hóa, tài sản, UBND phường Kim Liên tiếp tục triển khai các bước quản lý khu vực chợ và xử lý những hạng mục còn tồn đọng.

Cụ thể, ngày 17/9, UBND phường tổ chức lập biên bản, niêm phong, xử lý các hạng mục tồn đọng và quây tôn toàn bộ khuôn viên chợ nhằm bảo đảm an toàn cho người, tài sản và chống tái lấn chiếm.

Đến ngày 21/9, UBND phường dự kiến lập biên bản tháo niêm phong, kiểm kê, di chuyển những tài sản còn tồn đọng về kho tạm. Đối với tài sản, vật tư, phế liệu mà tiểu thương không di chuyển sau thời hạn thông báo, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản để xử lý theo quy định và không chịu trách nhiệm bảo quản sau thời hạn đã thông báo.

UBND phường Kim Liên cho biết việc dừng hoạt động chợ nhằm khắc phục các tồn tại, bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoạt động của chợ.

Theo địa phương, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Việc tạm dừng hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ đối với tiểu thương, người dân và cộng đồng dân cư xung quanh.

* Từ tháng 10 nghiên cứu phương án xây dựng chợ dân sinh

Cùng với việc xử lý các vấn đề trước mắt, UBND phường Kim Liên đang chuẩn bị các bước cho phương án tổ chức lại chợ trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026, UBND phường tiếp tục nghiên cứu, lập phương án thiết kế chợ Kim Liên, báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét, chấp thuận và bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án theo mô hình chợ dân sinh.

Phương án này hướng tới việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về PCCC, đồng thời phục vụ nhu cầu kinh doanh, mua sắm các mặt hàng thiết yếu của người dân. Việc đầu tư xây dựng sẽ được thực hiện theo ý kiến của cấp có thẩm quyền, bảo đảm trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Liên quan việc dừng hoạt động chợ Kim Liên, Sở Công Thương Hà Nội cho biết trong các ngày 14 và 15/9, một số cơ quan báo chí đã có bài viết phản ánh việc chợ tạm dừng hoạt động và những băn khoăn của các tiểu thương.

Sở Công Thương đề nghị UBND phường Kim Liên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, làm rõ những nội dung liên quan đến phản ánh của báo chí và người dân; báo cáo bằng văn bản về UBND thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo.

Như vậy, sau khi hoàn tất việc niêm phong, kiểm kê, di chuyển và xử lý tài sản còn tồn đọng trong tháng 9, từ tháng 10/2026, UBND phường Kim Liên dự kiến chuyển sang giai đoạn nghiên cứu phương án thiết kế chợ, báo cáo thành phố xem xét chủ trương và nguồn vốn đầu tư. Việc tổ chức lại chợ theo mô hình chợ dân sinh sẽ được triển khai theo phương án được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, với yêu cầu bảo đảm an toàn PCCC và đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua sắm của người dân.