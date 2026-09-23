Dùng hồ sơ giả để vay, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của ngân hàng

Ngày 23/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Liêm (SN 1971, quê Bình Định cũ) cùng Lê Thị Diệu Phú (SN 1971, quê Khánh Hòa), Nguyễn Nhân Kiệt (SN 1982, quê Bình Định cũ) và Vũ Đức Tâm (SN 1990, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 23/9.

Phiên tòa do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là ông Mai Hoàn Đông (Kiểm sát viên).

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử công bố tại phiên tòa, HĐXX xác định PVcombank là bị hại; 11 cá nhân và công ty là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Trong phiên xét xử sáng 23/9, một luật sư bào chữa cho bị cáo có đơn xin vắng mặt. Sau khi xem xét, HĐXX chấp nhận lý do xin vắng mặt và quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND TPHCM, Nguyễn Văn Liêm là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Niên (Công ty Thanh Niên). Các bị cáo còn lại từng giữ nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp có liên quan đến Công ty Thanh Niên.

Cáo trạng xác định năm 2016, thông qua Công ty Thanh Niên và một số pháp nhân liên quan, Liêm cùng đồng phạm cung cấp thông tin gian dối, hợp thức hóa hồ sơ để vay vốn tại PVcombank Chi nhánh Thủ Thiêm.

Cụ thể, Công ty Thanh Niên đề nghị ngân hàng cấp hạn mức tín dụng 500 tỷ đồng với mục đích cơ cấu lại tài chính, bổ sung vốn lưu động để thực hiện một số dự án bất động sản.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Liêm đã cung cấp thông tin không đúng về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Thanh Niên; nâng khống vốn điều lệ, cổ phần để làm tài sản bảo đảm; thế chấp cổ phần Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu; lập và ký khống nhiều tài liệu để hoàn thiện hồ sơ vay.

Từ ngày 25/6/2016 đến 5/7/2016, PVcombank giải ngân tổng cộng gần 499,9 tỷ đồng cho Công ty Thanh Niên theo 4 khế ước nhận nợ.

Cáo trạng xác định, sau khi giải ngân, tiền vay được chuyển qua nhiều cá nhân, tổ chức để trả các khoản nợ, hoàn trả tiền đầu tư, thanh toán các khoản vay khác và sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Theo cáo trạng, các bị cáo Lê Thị Diệu Phú, Nguyễn Nhân Kiệt và Vũ Đức Tâm đã ký khống nhiều tài liệu, chứng từ theo chỉ đạo của Liêm. Trong đó, Phú bị cáo buộc ký khống 8 tài liệu và các ủy nhiệm chi chuyển tiếp 297 tỷ đồng; Kiệt ký khống 9 tài liệu, các ủy nhiệm chi chuyển 175 tỷ đồng; Tâm ký khống 14 tài liệu và các ủy nhiệm chi chuyển 325 tỷ đồng.

Từ đó, Viện Kiểm sát xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của PVcombank số tiền trên 498 tỷ đồng.

Vụ án được truy tố và xét xử theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, với khung hình phạt từ 12 năm tù đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Vũ Đức Tâm đã tác động gia đình nộp hơn 1,86 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Ba bị cáo Phú, Kiệt và Tâm được xác định thành khẩn khai báo và được xem xét tình tiết giảm nhẹ theo quy định.