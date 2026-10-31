Dùng hàn the sản xuất giò, chả, người phụ nữ lĩnh án

Quang cảnh phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Vũ Thị Hường về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Ngày 30/10/2026, tại Nhà văn hóa tổ Hải Ninh, phường Hưng Đạo, VKSND khu vực 6, TP Hải Phòng phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự liên quan đến an toàn thực phẩm và ma túy. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Theo cáo trạng, ngày 30/7/2026, tại nhà ở thôn Tiến Minh, xã An Khánh, TP Hải Phòng, Vũ Thị Hường sử dụng hàn the để sản xuất 129 kg giò và 18,3 kg chả thịt lợn. Mặc dù biết đây là chất ngoài danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm, bị cáo vẫn cố ý sử dụng nhằm tạo độ giòn, dai cho sản phẩm, dễ tiêu thụ.

Hường đã giao bán 138 kg giò, chả; số còn lại chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, thu giữ. Kết luận giám định xác định các mẫu giò, chả và chất bột thu giữ đều có hàn the.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhấn mạnh trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, đại diện Viện kiểm sát xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo khi đề nghị mức hình phạt.

Qua phần luận tội, Kiểm sát viên cũng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành nghiêm quy định pháp luật; người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Vũ Thị Hường 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong vụ án thứ hai, các bị cáo Phạm Văn Đức, Nguyễn Ngọc Dương và Lưu Đình Quý bị xét xử về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, ngày 1/6/2026, tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Đức và Dương bàn bạc, thống nhất mua ma túy để cùng sử dụng. Đức góp tiền, còn Dương trực tiếp mua ma túy của Quý với giá 500.000 đồng, chuẩn bị địa điểm và dụng cụ để cả hai sử dụng trái phép chất ma túy Methamphetamine.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Dương 42 tháng tù, Phạm Văn Đức 48 tháng tù, cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự; tuyên phạt Lưu Đình Quý 48 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Thông qua hai phiên tòa, VKSND khu vực 6, TP Hải Phòng kết hợp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử với tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Việc làm rõ hành vi, vai trò của từng bị cáo và hậu quả pháp lý giúp người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy.