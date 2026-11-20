Dưới đây là 4 món đồ điện tử người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua cũ.

Tai nghe nhét tai

Tai nghe nhét tai, đặc biệt là các dòng tai nghe không dây như AirPods Pro, thường có giá bán lại khá hấp dẫn. Tuy nhiên, đây là món đồ điện tử không được khuyến khích mua cũ nếu người dùng không biết rõ nguồn gốc và tình trạng sản phẩm.

Vấn đề đầu tiên nằm ở vệ sinh. Do thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với tai, tai nghe có thể tích tụ ráy tai, bụi bẩn và vi khuẩn sau một thời gian sử dụng. Ngay cả khi vẻ ngoài còn khá mới, người mua cũng khó đánh giá được mức độ vệ sinh của những bộ phận tiếp xúc trực tiếp với tai.

Một bất lợi khác là pin. Tai nghe không dây thường sử dụng pin dung lượng nhỏ, liên tục trải qua các chu kỳ sạc và xả. Sau thời gian dài, thời lượng sử dụng có thể giảm đáng kể. Trong khi đó, pin của nhiều mẫu tai nghe nhét tai được thiết kế liền bên trong, rất khó thay thế hoặc sửa chữa với chi phí hợp lý.

Nếu vẫn muốn mua tai nghe cũ, người dùng nên ưu tiên sản phẩm được tân trang, kiểm tra và khử khuẩn bởi đơn vị uy tín, đồng thời kiểm tra khả năng kết nối, chất lượng âm thanh và thời lượng pin trước khi thanh toán.

Tai nghe nhét tai khó kiểm soát vệ sinh và tuổi thọ pin

Pin dự phòng và trạm sạc

Pin dự phòng và trạm sạc là những món đồ điện tử cần được cân nhắc đặc biệt khi mua hàng đã qua sử dụng, bởi chúng liên quan trực tiếp đến an toàn điện và nguy cơ cháy nổ.

Trong quá trình sử dụng, pin có thể bị lão hóa hoặc xuống cấp do nhiệt độ cao, sạc không đúng cách, va đập hay những tác động vật lý khác. Đáng lo ngại là người mua thường không thể biết thiết bị từng bị rơi, va chạm hoặc chịu nhiệt độ bất thường hay chưa. Những tổn thương bên trong đôi khi không thể nhận biết bằng mắt thường.

Đây cũng là nhóm sản phẩm được kiểm soát khá chặt khi mang lên máy bay. Các quy định về dung lượng pin, cách đóng gói và vận chuyển ngày càng được chú ý, khiến việc sử dụng một thiết bị không rõ nguồn gốc hoặc thông số càng tiềm ẩn nhiều bất tiện.

Thay vì tiết kiệm một khoản nhỏ bằng cách mua pin sạc cũ, người dùng nên chọn sản phẩm mới từ những thương hiệu có uy tín. Cần kiểm tra thông số kỹ thuật, chứng nhận an toàn và chính sách bảo hành để hạn chế nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

TV màn hình phẳng

Một chiếc TV đã qua sử dụng có thể giúp người mua tiết kiệm đáng kể, nhất là với những dòng màn hình lớn. Tuy nhiên, đằng sau mức giá hấp dẫn là không ít vấn đề cần tính toán.

Trước hết, TV là thiết bị cồng kềnh, màn hình dễ vỡ và tương đối phức tạp khi vận chuyển. Chi phí thuê phương tiện, đóng gói và lắp đặt có thể khiến khoản tiền tiết kiệm ban đầu giảm đi đáng kể. Nếu màn hình bị nứt, xuất hiện điểm chết hoặc lỗi hiển thị sau khi mua, chi phí sửa chữa thậm chí có thể gần bằng giá một chiếc TV mới.

Bên cạnh đó, phần lớn TV hiện nay đều là Smart TV, tích hợp hệ điều hành, bộ xử lý và nhiều tính năng kết nối mạng. Điều này đồng nghĩa với việc người mua không chỉ cần quan tâm đến chất lượng màn hình mà còn phải kiểm tra khả năng vận hành của phần mềm, ứng dụng và các cổng kết nối.

Nếu ngân sách hạn chế, người dùng có thể cân nhắc mua TV mới thuộc phân khúc phổ thông, kết hợp với thiết bị phát trực tuyến để bổ sung các tính năng thông minh thay vì lựa chọn một chiếc TV cũ không rõ tình trạng.

Nếu ngân sách hạn chế, người dùng có thể cân nhắc mua TV mới thuộc phân khúc phổ thông

Máy in

Máy in gia đình thường không được thiết kế để hoạt động với cường độ cao trong thời gian dài. Vì vậy, một chiếc máy in cũ dù có giá khá thấp vẫn có thể tiềm ẩn nhiều vấn đề sau thời gian sử dụng.

Với máy in phun, đầu in có thể bị khô mực hoặc tắc nghẽn nếu thiết bị không được sử dụng thường xuyên. Trong khi đó, các bộ phận cơ học như trục cuốn giấy, bánh răng hay hệ thống kéo giấy cũng có thể bị hao mòn. Với máy in laser, cụm sấy, trống in và các linh kiện khác cũng cần được kiểm tra kỹ.

Điều đáng nói là chi phí sửa chữa máy in đôi khi không tương xứng với giá trị thiết bị. Một số dòng máy cũ còn khó tìm linh kiện thay thế hoặc không có dịch vụ sửa chữa thuận tiện. Khi cộng thêm chi phí mua mực, thay linh kiện và bảo dưỡng, số tiền bỏ ra có thể vượt xa dự tính ban đầu.

Nhìn chung, mua đồ điện tử cũ không phải lúc nào cũng là lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên, với những thiết bị khó thay linh kiện, liên quan đến an toàn điện hoặc dễ phát sinh chi phí sửa chữa lớn, bạn nên ưu tiên sản phẩm mới, có nguồn gốc và bảo hành rõ ràng. Một khoản tiết kiệm ban đầu sẽ không còn ý nghĩa nếu người mua phải trả thêm nhiều lần để khắc phục những vấn đề không lường trước.