Dùng hàm giả nhiều năm, người phụ nữ 64 tuổi xuất hiện dấu hiệu 'lạ'

Sử dụng hàm giả trong nhiều năm nhưng không tái khám, bệnh nhân nữ N.T.K.H. (64 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) gặp tình trạng đau kéo dài, mang hàm giả đã lâu hiện tại khó ăn nhai và có đau vùng thái dương trái.

Bệnh nhân N.T.K.H. đến Khoa Lão nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM trong tình trạng khó ăn nhai vùng hàm trên. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân mất nhiều răng, hàm trên chỉ còn hai răng 16 và 17.

Người bệnh đã sử dụng hàm giả trong nhiều năm. Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng đau ở vùng má trái kéo dài và đã đến khám, điều trị nội khoa tại bệnh viện đa khoa nhưng tình trạng không cải thiện.

TTƯT.BS.CKII Nguyễn Anh Ninh – Trưởng khoa Lão nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM – điều trị cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM

Sau đó, người bệnh đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM để tiếp tục thăm khám. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy hàm giả đã được sử dụng trong thời gian lâu, mòn mặt nhai quá nhiều và mất đi sự bám dính gây mất kích thước dọc ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai.

Từ trường hợp trên, TTƯT.BS.CKII Nguyễn Anh Ninh – Trưởng khoa Lão nha, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM cho biết, trong thực tế điều trị, các bác sĩ gặp không ít trường hợp người bệnh sử dụng hàm giả trong thời gian dài nhưng không tái khám.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Ninh, người sử dụng hàm giả không nên có tâm lý cho rằng đã làm hàm giả thì có thể sử dụng mãi mà không cần kiểm tra. Theo thời gian, tình trạng răng miệng, niêm mạc và vùng sóng hàm có thể thay đổi, khiến hàm giả không còn phù hợp.

Với người cao tuổi đã mất nhiều răng hoặc đang sử dụng hàm giả, BS.CKII Nguyễn Anh Ninh khuyến cáo không nên chờ đến khi đau mới đi khám. Có một số dấu hiệu cảnh báo cần được đánh giá sớm.

-Khó ăn nhai tăng dần, phải tránh những thức ăn trước đây vẫn ăn được, phải ăn thức ăn quá mềm hoặc chỉ nhai được một bên. Nếu người bệnh thường xuyên bị thức ăn mắc lại, nhai lâu, dễ mỏi hàm hoặc cảm thấy không thể nghiền thức ăn thì đó cũng là dấu hiệu cần lưu ý.

-Hàm giả không còn phù hợp: hàm bị lỏng, dễ rơi khi nói hoặc ăn, gây đau, cấn, loét niêm mạc, hoặc người bệnh phải dùng chất dính hàm giả ngày càng nhiều. Khi đó không nên tự điều chỉnh hoặc tiếp tục sử dụng một hàm giả đã không còn phù hợp mà cần được bác sĩ kiểm tra.

-Xuất hiện đau, chảy máu nướu, răng lung lay, hôi miệng kéo dài hoặc các tổn thương trong miệng không lành. Đặc biệt, một vết loét hoặc vùng niêm mạc bất thường kéo dài cần được khám sớm.

Ngoài ra, nếu người cao tuổi sụt cân không chủ ý, ăn uống ngày càng ít hoặc phải thay đổi đáng kể chế độ ăn vì không nhai được, chúng ta cũng nên nghĩ đến khả năng vấn đề răng miệng đang ảnh hưởng đến dinh dưỡng và cần đánh giá toàn diện.