Dùng giấy đăng ký xe giả lừa đảo, chiếm đoạt 330 triệu đồng

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Đình Quyết (SN 1994, trú thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, thành phố Hải Phòng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CAQN.

Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh.

Theo nội dung vụ án, từ ngày 23/8/2024 đến 17/11/2025, tại phường Móng Cái 2, Vũ Đình Quyết đã sử dụng thủ đoạn gian dối, dùng 2 giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền của 2 người, tổng cộng 330 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Quyết thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Vũ Đình Quyết bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt là 11 năm tù.

Xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định bị cáo có 2 tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và đủ điều kiện được xem xét áp dụng quy định để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Vũ Đình Quyết.

Theo đó, bị cáo bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, Vũ Đình Quyết phải chấp hành 9 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm 6 tháng so với án sơ thẩm. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 31/12/2025.