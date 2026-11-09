Dùng giấy báo cũ giả làm tiền mua ma túy, hai cậu cháu dắt nhau vào tù

Liên quan đến vụ án trên, ngày 9/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Xuân Phương, TP Hà Nội. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố 5 bị can về các tội danh trên.

Đối tượng Tráng A Vàng.

Trong đó, Tống Văn Phương (SN 1970, ở tại phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh), đối tượng có 2 tiền án bị đề nghị truy tố về 3 hành vi gồm: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy “ và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng bị đề nghị truy tố về 2 hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý” gồm: Đặng Văn Tuân (SN 1982, ở tại chung cư OCT2 Viglacera, khu đô thị Xuân Phương, phường Xuân Phương, TP Hà Nội); Hàng A Chớ (SN 1972) và Hàng A Lau (SN 1976, cùng ở tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La).

Đối tượng Hàng A Lau.

Đối tượng Tráng A Vàng (SN 1990, ở tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La) bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra xác định, trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 10h10 ngày 14/12/2025, tại phòng 1810, chung cư OC12 Viglacera, khu chức năng đô thị Xuân Phương, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Tuân về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ trên nóc nhà tắm của đối tượng 12.551,40 gam ma tuý. Mở rộng điều tra, ngày 14/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại tổ dân phố Núi, phường Tự Lạn và thu giữ thêm 15,220 gam methamphetamine được cất giữ ở nhiều điểm khác nhau.

Đối tượng Hàng A Chớ.

Từ kết quả thu thập được, ngày 15/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tráng A Vàng, Hàng A Lau. Tiếp đó, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hàng A Chớ.

Phương từng có 2 tiền án về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, ra tù vào tháng 12/2024. Sau khi ra tù, đối tượng “ngựa quen đường cũ” tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, do không có việc làm ổn định, Phương đã bàn với Tuân, cháu gọi Phương bằng cậu dựng kịch bản lừa mua "hồng phiến" của một số đối tượng người dân tộc Mông ở Mộc Châu, Sơn La (là bạn tù của Phương tại trại giam Yên Hạ - Bộ Công an) để bán kiếm lời.

Theo bàn bạc, Tuân sẽ đóng giả thành khách mua ma túy; sau đó đóng gói giấy, báo cũ vào thùng giấy, giả là tiền để trả cho người bán sau khi nhận được ma tuý. Sau khi nghe cậu ruột trao đổi, Tuân đồng ý tham gia.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Để thống nhất việc mua bán ma tuý, khoảng đầu tháng 12/2025, theo hẹn của Phương, Tuân đón tiếp 3 người dân tộc Mông gồm Chớ là bạn tù của Phương, Vàng và Lau tại tỉnh Bắc Ninh. Trong quá trình nói chuyện, Phương và Chớ sử dụng tiếng “lóng” để trao đổi việc mua bán ma tuý. Cụ thể, Phương nói cần 20 người, nghĩa là Chớ sẽ mang 20 bọc ma túy Hồng phiến bán cho Phương. Đồng thời, trong quá trình gặp gỡ, Phương giới thiệu cho nhóm của Chớ biết Tuân là khách muốn mua ma túy.

Sau khi ăn uống, Chớ, Lau và Vàng cùng đi xe ô tô do Vàng lái, còn Tuân chở Phương về nhà Phương. Tại nhà của Phương, các đối tượng gồm Tuân, Phương, Chớ và Lau đã cùng nhau sử dụng ma tuý.

Sáng hôm sau, Vàng chở Lau và Chớ về Sơn La. Trên đường về, Chớ nói với Lau, Vàng về việc tìm nguồn ma túy bán cho Phương… Vàng nhận lời tìm nguồn hàng cho Chớ và được đối tượng này hứa hẹn trả tiền công 50 triệu đồng. Sau đó, đối tượng chủ động đưa cho Chớ số điện thoại của một người Lào để hai bên giao dịch mua, bán ma tuý. Qua trao đổi, đối tượng người Lào thống nhất với Chớ giá bán là 210 triệu đồng/30 đàn (600 viên ma tuý). Ngày 12/12/2025, Chớ gọi điện thoại của Vàng thông báo Phương cần mua 20 bọc "hồng phiến". Đối tượng Vàng sau đó đã liên lạc đối tượng người Lào gửi ma túy về Việt Nam để bán cho Phương; theo thoả thuận Tuân sẽ lấy tiền trả cho anh ta sau.

Sau khi thống nhất, Vàng nhắn tin báo lại cho Chớ biết; các đối tượng hẹn địa điểm giao dịch “hàng” tại cây xăng Đình Trám, thuộc tỉnh Bắc Ninh... Sau khi giao dịch thành công, trên đường về Sơn La, Chớ yêu cầu Lau kiểm tra túi tiền. Khi Lau kiểm tra thì phát hiện bên trong toàn là sách vở cũ đã thông báo lại cho Chớ biết việc bị lừa tiền...

Về phần Tuân, đối tượng mang 20 bọc nylon chứa ma túy "Hồng Phiến" rồi cất lên trên nóc nhà tắm chờ khách mua của Phương đến lấy. Sau đó, bị kiểm tra bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật.

Chiều 14/12/2025, khi Lau, Vàng… về tới Mộc Châu, Sơn La bị cơ quan Công an bắt giữ; đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở và bắt giữ Phương. Còn Hàng A Chớ bỏ trốn, đến ngày 26/6 thì bị bắt.