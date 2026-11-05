Dùng giấm trắng lau kính lái và gương chiếu hậu: Lợi bất cập hại ra sao?

Giấm trắng là dung dịch phổ biến giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên kính lái và gương chiếu hậu ô tô, từ vết nước cứng đến bụi bẩn và cặn bám lâu ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng giấm không đúng cách có thể làm hư hại lớp sơn và các chi tiết bên ngoài xe, gây tốn kém sửa chữa.

Dùng giấm trắng lau kính lái ô tô cần cẩn trọng để tránh làm hỏng lớp sơn và chi tiết bên ngoài xe. Ảnh: Jalopnik

Kính lái và gương chiếu hậu là những bộ phận quan trọng không liên quan đến cơ khí nhưng cần được giữ sạch để đảm bảo an toàn khi lái xe. Giấm trắng, nhờ chứa axit axetic có tính khử trùng và tẩy dầu mỡ, được xem là một lựa chọn thân thiện với sức khỏe và môi trường để làm sạch kính xe thay vì các hóa chất mạnh trên thị trường.

Giấm trắng có thể loại bỏ hiệu quả các vết bẩn như cặn nước cứng, bụi bẩn tích tụ, xác côn trùng, phân chim và nhựa cây, cũng như lớp mờ khó chịu bên trong kính xe. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả và tránh hư hại, cần pha loãng giấm với nước theo tỷ lệ 50:50 và sử dụng bình xịt để phun dung dịch lên kính, không nên đổ trực tiếp hoặc lau bằng khăn thấm giấm nguyên chất.

Không nên dùng giấm có nồng độ cao như giấm công nghiệp 75% vì có thể gây ăn mòn. Nước máy thông thường có thể dùng để pha loãng, nhưng nếu có nước cất thì càng tốt. Sau khi phun dung dịch giấm và nước lên kính, cần lau bằng khăn microfiber sạch để loại bỏ vết bẩn, rồi dùng khăn khác lau lại để tránh giấm còn đọng lại trên bề mặt.

Một lưu ý quan trọng là không để giấm khô trên bề mặt sơn xe vì axit trong giấm có thể ăn mòn lớp sơn. Giấm cũng không nên tiếp xúc với sơn khi xe đang nóng hoặc dưới ánh nắng trực tiếp, đặc biệt khi nhiệt độ xe trên 32 độ C. Ngoài ra, xe mới được phủ sáp hoặc phủ ceramic cũng cần tránh để giấm tiếp xúc vì sẽ làm mất tác dụng bảo vệ.

Giấm cũng có thể làm đổi màu các chi tiết mạ chrome, cao su hoặc nhôm nếu để lâu trên bề mặt. Vì vậy, khi dùng giấm làm sạch kính, cần cẩn thận lau sạch phần giấm bị bắn ra ngoài kính, tránh để giấm tiếp xúc lâu với các bộ phận khác của xe.

Việc sử dụng giấm trắng để làm sạch kính lái và gương chiếu hậu nên được áp dụng trong những trường hợp cần thiết, khi không có sẵn dung dịch chuyên dụng hoặc bị giới hạn về thời gian, địa điểm và chi phí. Nếu không cẩn thận, việc dùng giấm có thể gây hư hại lớp sơn và các chi tiết ngoại thất, chi phí sửa chữa có thể cao hơn nhiều so với mua dung dịch lau kính chuyên dụng.

Ngoài ra, giấm trắng còn có thể dùng pha với nước và một chút nước rửa chén để làm sạch vết bẩn trên ghế vải và khử mùi trong xe, mang lại hiệu quả đa năng cho người dùng.