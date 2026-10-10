Dừng giải đua vỏ composite sau vụ tai nạn chết người

Ngày 10/10, lãnh đạo phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) xác nhận, ban tổ chức Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 đã có thông báo ngừng tổ chức giải đấu sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ngày 9/10, trên tuyến sông Quản Lộ - Phụng Hiệp xảy ra vụ tai nạn liên quan đến phương tiện vỏ composite. Trong quá trình di chuyển, phương tiện gặp sự cố, bị gãy làm đôi, khiến người điều khiển tử vong.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn vỏ composite trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ, khiến một người tử vong.

Lãnh đạo phường Ngã Năm cho biết, người tử vong trong vụ tai nạn không có tên trong danh sách vận động viên đăng ký tham gia Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, ban tổ chức đã tiến hành rà soát các điều kiện phục vụ giải đấu và nhận thấy công tác chuẩn bị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo đảm an toàn cho vận động viên cũng như những người tham gia.

Trên cơ sở đó, ngày 9/10, ban tổ chức ban hành Thông báo số 84/TB-BTC về việc ngừng tổ chức Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

Thông báo được gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; UBND các xã, phường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng các câu lạc bộ, cá nhân có liên quan để chủ động nắm thông tin, điều chỉnh kế hoạch tham gia.

Trước đó, giải đấu dự kiến diễn ra vào ngày 10/10 tại đoạn sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, dọc bờ kè đường Nguyễn Trãi, khu vực 3, phường Ngã Năm.

Theo kế hoạch, giải quy tụ 48 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tranh tài ở cự ly 700m.

Phương tiện sử dụng trong thi đấu là vỏ composite dài 5,2m, trọng lượng từ 40 - 45kg, trang bị máy nổ công suất 20HP.

Phần thân vỏ composite bị hư hỏng, gãy rời sau vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn, một số ý kiến nhận định, việc điều khiển phương tiện vỏ composite có trọng lượng nhẹ ở tốc độ cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi gặp sóng lớn hoặc dòng chảy phức tạp.

Khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao qua các đợt sóng, phần mũi có thể bị nâng lên rồi đập mạnh xuống mặt nước. Lực tác động đột ngột có khả năng tạo áp lực lớn lên kết cấu thân vỏ, làm tăng nguy cơ hư hỏng, thậm chí gãy phương tiện.

Tuy nhiên, đây chỉ là những phân tích về nguy cơ kỹ thuật trong quá trình vận hành phương tiện. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn cần được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Vụ việc cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức các hoạt động thể thao tốc độ cao trên sông, nhất là việc kiểm tra điều kiện phương tiện, đánh giá đặc điểm luồng tuyến, dòng chảy và xây dựng phương án ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.